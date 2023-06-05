Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

新加坡香格里拉對話 全球情報頭子場外密會

這般規模的情報圈交流，已祕密進行了多年

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/05 11:07
2023年6月2日，美國國防部長奧斯汀（右）與中國國防部長李尚福（左）在開幕餐會中握手（圖／美聯社）

2023年6月2日，美國國防部長奧斯汀（右）與中國國防部長李尚福（左）在開幕餐會中握手（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新加坡於2至4日舉行了「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全峰會，當全球聚焦於檯面上的國防部長交鋒，檯面下其實也有另一場20餘國的情報高層會議，悄悄進行，鑒於性質敏感，此前從未遭媒體披露。

路透引述五名消息人士說法，在香格里拉峰會期間進行的情報首長場邊會，其實已行之有年，是各國相互探知意圖與底線的重要場合。當正式、公開外交變得「困難」時，此一會議提供了各國情治單位溝通的場域，值情勢緊張之際，尤為重要。

與會者包括美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines），中國、印度等國的代表也出席。根據熟知此事的人士，2日會議氣氛相當「具合作性」，討論的議題包括俄烏戰爭（俄方無人參加）與跨境犯罪，但究竟還討論了哪些議題，無法知悉，可見其低調隱晦。

國家之間的情報交流並非不存在，如「五眼」（Five Eyes）情報分享聯盟即包含了美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭，但這般大規模的世界級情報頭子峰會，實屬罕見。

為期三天的香格里拉對話防務峰會，議程包括例行大會、密門雙邊與多邊會談，共有600名來自49國的人士參加。海恩斯在討論網路安全議題時，提到了各國合作的重要性。「儘管彼此缺乏信任、處於敵對狀態，仍須設法找到共同利益，避免事態升高。」

美方官員透露，中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）5月時造訪中國，與中方情報官員會談，是拜登政府試圖加強美中溝通的一環。
美國
中國
美中
新加坡
香格里拉對話
峰會
情報
情資
情治

相關新聞

美國防長奧斯汀重申維護台海和平決心　中國解放軍將領：美方掏空一中原則、縱容台獨
美國防長奧斯汀重申維護台海和平決心　中國解放軍將領：美方掏空一中原則、縱容台獨
2023/06/03 20:47
南韓防長控「一些國家」無視北韓非法行為　暗指中俄拒絕譴責衛星發射
南韓防長控「一些國家」無視北韓非法行為　暗指中俄拒絕譴責衛星發射
2023/06/03 15:38
【影片】6月2日美國「甜甜圈日」這傳統是怎麼來的？
【影片】6月2日美國「甜甜圈日」這傳統是怎麼來的？
2023/06/03 11:55
美國國會通過法案避免債務危機 拜登爭取盡快簽署生效
美國國會通過法案避免債務危機 拜登爭取盡快簽署生效
2023/06/02 18:04
泰國細心照料20年貓熊林惠不幸離世　中國求償50萬美元
泰國細心照料20年貓熊林惠不幸離世　中國求償50萬美元
2023/06/02 17:39

更新時間 : 2023-06-05 16:44 GMT+08:00

最受歡迎

《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料
（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間
【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【更新】在香港悼念六四事件被捕　台大研究生劉家儀5日獲保釋
【更新】在香港悼念六四事件被捕　台大研究生劉家儀5日獲保釋
【六四34週年】台灣年輕人為何應當重視六四？
【六四34週年】台灣年輕人為何應當重視六四？
【更新】台灣苗栗市牛肉麵店瓦斯氣爆　店內3人重傷、另波及對街一婦人
【更新】台灣苗栗市牛肉麵店瓦斯氣爆　店內3人重傷、另波及對街一婦人
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列
韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列