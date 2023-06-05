新加坡香格里拉對話 全球情報頭子場外密會

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新加坡於2至4日舉行了「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全峰會，當全球聚焦於檯面上的國防部長交鋒，檯面下其實也有另一場20餘國的情報高層會議，悄悄進行，鑒於性質敏感，此前從未遭媒體披露。

路透引述五名消息人士說法，在香格里拉峰會期間進行的情報首長場邊會，其實已行之有年，是各國相互探知意圖與底線的重要場合。當正式、公開外交變得「困難」時，此一會議提供了各國情治單位溝通的場域，值情勢緊張之際，尤為重要。

與會者包括美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines），中國、印度等國的代表也出席。根據熟知此事的人士，2日會議氣氛相當「具合作性」，討論的議題包括俄烏戰爭（俄方無人參加）與跨境犯罪，但究竟還討論了哪些議題，無法知悉，可見其低調隱晦。

國家之間的情報交流並非不存在，如「五眼」（Five Eyes）情報分享聯盟即包含了美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭，但這般大規模的世界級情報頭子峰會，實屬罕見。

為期三天的香格里拉對話防務峰會，議程包括例行大會、密門雙邊與多邊會談，共有600名來自49國的人士參加。海恩斯在討論網路安全議題時，提到了各國合作的重要性。「儘管彼此缺乏信任、處於敵對狀態，仍須設法找到共同利益，避免事態升高。」

美方官員透露，中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）5月時造訪中國，與中方情報官員會談，是拜登政府試圖加強美中溝通的一環。