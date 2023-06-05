Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

2023必看懸疑片、轟動國際影展！香港金像獎影帝林家棟扮瘋癲命理師攜手MIRROR楊樂文與天抗命

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/05 10:37
（左起）楊樂文飾演內心蘊藏殺戮之氣的茶餐廳少東與瘋癲的命理大師林家棟，因為一樁血腥的連環殺女命案機緣巧遇。（采昌國際多媒體提供）

（左起）楊樂文飾演內心蘊藏殺戮之氣的茶餐廳少東與瘋癲的命理大師林家棟，因為一樁血腥的連環殺女命案機緣巧遇。（采昌國際多媒體提供）

（台灣英文新聞／娛樂組　台北報導）《命案》由杜琪峯監製、鄭保瑞執導、游乃海編劇、金像獎影帝林家棟主演，以「一切皆是命，半點不由人」為中心命題，講述一個癲狂的命理大師，與一個天性殘暴的茶餐廳少東，因為一樁血腥的連環殺女命案機緣巧遇，兩人展開與天抗命、絕地求生的故事。

《命案》全片氣氛緊湊、剪接凌厲，既探討命定論與自由意志的順應與抗爭，也輔以兇殺命案的懸疑解謎，更透過風格化的敘事及影像，將香港的城市面貌，呈現出宛若世界末日般的舞台，讓全片因此獨樹一格，不僅強勢入選柏林影展特別放映，更相繼入選香港電影節開幕片、新加坡華語電影節、義大利烏迪內遠東影展。

2023必看懸疑片、轟動國際影展！香港金像獎影帝林家棟扮瘋癲命理師攜手MIRROR楊樂文與天抗命

林家棟飾演一心想幫妓女化解「死刧」的瘋癲命理大師。（圖／采昌國際多媒體）

林家棟於《命案》中詮釋命理大師，將帶來比前作《智齒》角色更歇斯底里、更癲狂的演技，也讓各界看好他將以《命案》再度問鼎各大電影獎影帝。此外，身為新晉演員，也是香港超人氣男團「MIRROR」隊長楊樂文則詮釋內心蘊藏殺戮之氣的茶餐廳少東，讓人眼睛一亮，雖然演戲經驗不多，但他《命案》完美詮釋出這個難度極高的角色，可謂是脫胎換骨。飾演老警探的吳廷燁，演技也是毋庸置疑，跟林家棟與楊樂文可說是本片的幕前鐵三角。

香港電影品質保證「銀河映像」所攝製的最新驚悚懸疑力作《命案》，即將在6月30日於全台震撼上映。劇情描述一場暴雨夜裡，命案悄然發生，妓女慘遭連環殺人魔殘殺。一心想幫妓女化解「死刧」的命理大師（林家棟飾演），與茶餐廳少東（楊樂文飾演）二人機緣巧合相遇，大師算出少東將因為殺人而犯牢獄之災，少東也怕再陷囹圄，請求大師幫忙改命。

另一方面，曾目睹少東殺貓的老警探（吳廷燁飾演）堅信少東是天生的心理變態，無法甩掉嗜血本性；大師卻認為既是天生，那錯的就不是少東，而是命運！欲知最新消息，請上電影官方臉書粉絲團Instagram專頁查詢。
命案
杜琪峯
林家棟
楊樂文

相關新聞

【爆雷慎入】香港三大影帝領銜！郭富城化身天才駭客超燒腦　賴雅妍大秀廣東話《斷網》台灣刺激上映
【爆雷慎入】香港三大影帝領銜！郭富城化身天才駭客超燒腦　賴雅妍大秀廣東話《斷網》台灣刺激上映
2023/03/06 17:44
【金馬59】得獎名單持續更新！黃秋生首封影帝　張艾嘉3度奪影后
【金馬59】得獎名單持續更新！黃秋生首封影帝　張艾嘉3度奪影后
2022/11/19 23:16
林家棟領銜！香港警匪動作片《智齒》強勢問鼎金馬　聖誕節前夕台灣震撼上映
林家棟領銜！香港警匪動作片《智齒》強勢問鼎金馬　聖誕節前夕台灣震撼上映
2022/11/18 11:50
破天荒！《七人樂隊》首度集結香港七大名導　「包租公」元華、影帝任達華、吳鎮宇軋一角感人演出
破天荒！《七人樂隊》首度集結香港七大名導　「包租公」元華、影帝任達華、吳鎮宇軋一角感人演出
2022/07/21 12:14
【現在廈門隔離中?】台灣新店槍擊命案凶嫌潛逃中國　刑事局將聯繫對岸引渡遣返
【現在廈門隔離中?】台灣新店槍擊命案凶嫌潛逃中國　刑事局將聯繫對岸引渡遣返
2021/11/23 15:01

更新時間 : 2023-06-05 11:05 GMT+08:00

最受歡迎

《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料
（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【有洋蔥】台灣療癒系甜點「瞇瞇眼」專攻傷心的人　專訪創辦人失去至親催生品牌故事
【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間
【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間
【更新】台灣苗栗市牛肉麵店瓦斯氣爆　店內3人重傷、另波及對街一婦人
【更新】台灣苗栗市牛肉麵店瓦斯氣爆　店內3人重傷、另波及對街一婦人
台灣僑生在香港悼念六四被捕•台大研究生協會聲援　陸委會：籲港尊重表達自由
台灣僑生在香港悼念六四被捕•台大研究生協會聲援　陸委會：籲港尊重表達自由
【六四34週年】台灣年輕人為何應當重視六四？
【六四34週年】台灣年輕人為何應當重視六四？
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向