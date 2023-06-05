2023必看懸疑片、轟動國際影展！香港金像獎影帝林家棟扮瘋癲命理師攜手MIRROR楊樂文與天抗命

（台灣英文新聞／娛樂組 台北報導）《命案》由杜琪峯監製、鄭保瑞執導、游乃海編劇、金像獎影帝林家棟主演，以「一切皆是命，半點不由人」為中心命題，講述一個癲狂的命理大師，與一個天性殘暴的茶餐廳少東，因為一樁血腥的連環殺女命案機緣巧遇，兩人展開與天抗命、絕地求生的故事。

《命案》全片氣氛緊湊、剪接凌厲，既探討命定論與自由意志的順應與抗爭，也輔以兇殺命案的懸疑解謎，更透過風格化的敘事及影像，將香港的城市面貌，呈現出宛若世界末日般的舞台，讓全片因此獨樹一格，不僅強勢入選柏林影展特別放映，更相繼入選香港電影節開幕片、新加坡華語電影節、義大利烏迪內遠東影展。

林家棟飾演一心想幫妓女化解「死刧」的瘋癲命理大師。（圖／采昌國際多媒體）

林家棟於《命案》中詮釋命理大師，將帶來比前作《智齒》角色更歇斯底里、更癲狂的演技，也讓各界看好他將以《命案》再度問鼎各大電影獎影帝。此外，身為新晉演員，也是香港超人氣男團「MIRROR」隊長楊樂文則詮釋內心蘊藏殺戮之氣的茶餐廳少東，讓人眼睛一亮，雖然演戲經驗不多，但他《命案》完美詮釋出這個難度極高的角色，可謂是脫胎換骨。飾演老警探的吳廷燁，演技也是毋庸置疑，跟林家棟與楊樂文可說是本片的幕前鐵三角。

香港電影品質保證「銀河映像」所攝製的最新驚悚懸疑力作《命案》，即將在 6月30日 於全台震撼上映。劇情描述一場暴雨夜裡，命案悄然發生，妓女慘遭連環殺人魔殘殺。一心想幫妓女化解「死刧」的命理大師（林家棟飾演），與茶餐廳少東（楊樂文飾演）二人機緣巧合相遇，大師算出少東將因為殺人而犯牢獄之災，少東也怕再陷囹圄，請求大師幫忙改命。

另一方面，曾目睹少東殺貓的老警探（吳廷燁飾演）堅信少東是天生的心理變態，無法甩掉嗜血本性；大師卻認為既是天生，那錯的就不是少東，而是命運！欲知最新消息，請上電影官方臉書粉絲團與Instagram專頁查詢。