台灣淡大航太系「淡江一型」探空火箭在屏東成功試射　驗證系統整合與研製能力

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）淡江大學航空太空工程學系研製探空火箭「淡江一型」，今天（5日) 清晨在位於屏東旭海的短期科研探空火箭發射場域試射順利，驗證團隊設計工程、科研火箭能力。

為促進台灣太空科技發展，國科會於屏東縣牡丹鄉旭海村設置「短期科研探空火箭發射場域」，今天清晨6時許順利發射由淡江大學航空太空工程學系研製的探空火箭「淡江一型」，這是繼陽明交通大學、成功大學之後的第3個學校團隊。

國家太空中心今發布新聞稿指出，試射的科研火箭「淡江一型」為平均推力150公斤的單節式固態火箭，由淡江大學航空太空工程學系教授王怡仁帶領學生研製，火箭全長1.82公尺，最大直徑12公分，重量約34公斤。火箭採用新興的RNX推進劑（屬於硝酸鹽複合推進劑），平均推力150公斤、最大推力200公斤，燃燒時間9秒，總衝量約1萬3500牛頓‧秒，飛行高度逾4.5公里。

淡江大學航空太空工程學系研製探空火箭「淡江一型」，5日清晨在位於屏東旭海的短期科研探空火箭發射場域試射順利。（國家太空中心提供）中央社

根據中央社, 擔任計畫主持人的淡大航太系教授王怡仁表示，團隊過去沒有發射大型火箭的經驗，此次試射除測試火箭團隊系統整合的能力，再來就是測試通訊與遙測系統，為未來的全型火箭做準備。

淡大航太系主任蕭富元表示，根據測站回報，火箭飛行高度量測到4827公尺，與模擬射高4600公尺比較，算是相當精確，遙測資料的取得與火箭升空整個過程順暢，驗證了淡大團隊的設計與工程能力。

主要負責火箭發動機研製碩士生鮑光晟說，RNX為一新興的固體推進劑，其性質穩定、安全，因此也可驗證該推進劑具備將火箭推送至數公里高度的能力。

國科會表示，隨著全球新興太空產業發展，台灣應把握時機，整合學研界與產業界投入太空相關利基產業，將持續督導國家太空中心妥善利用此短期科研火箭發射場域，鏈結產學研界能量，提升太空科技技術層次，培育太空關鍵科技人才。

國家太空中心2日在臉書PO文表示，「淡江一型」此次飛試有兩個目標；首先，驗證火箭團隊系統整合的能力，再者，測試通訊與遙測系統，為往後的火箭研發做準備。

太空中心指出，「淡江一型」飛試是國科會屏東旭海「短期科研探空火箭發射場」第3個任務，淡江大學也是首個在此進行火箭試射的私立大學。

國家太空中心2日表示，「淡江一型」發射窗口為6月5日上午6時至8時，或是6月6日上午6時至8時。

所謂「發射窗口」（launch window），是多方協調後訂出的時間，火箭只能在這時段內發射；在發射窗口期間，火箭狀態與環境條件齊備，就可隨時讓火箭升空。

國家太空中心指出，火箭發射作業有相當風險，若遇氣象不佳或其他突發因素，為確保安全，可能會暫緩並延後發射活動。

「淡江一型」火箭原定5/29發射，因瑪娃颱風影響延至今天(6月5日) 。淡大航太系太空科技實驗室曾於5/10到訪屏東旭海進行場勘及淡江一型火箭發射前的說明會，向旭海鄉民解說火箭設計等事項。