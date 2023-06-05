【台灣本周觀盤重點】美股上周五道瓊大漲 法人：台股聚焦台積電6日股東會

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美股道瓊指數上周五(2日) 大漲701點，台股2日終場上漲194點收在16706點，再創近1年高點。法人指出，本週台股觀察重點在台積電6日股東會對下半年展望、以及美國聯邦準備理事會（Fed）6月利率動向。

美國避免債務違約，加上就業報告亮麗，激勵美股2日收紅，那斯達克指數攀上達13個月高峰。

道瓊工業指數終場上漲701.19點，或2.12%，收在33762.76點。標準普爾500指數上漲61.35點，或1.45%，收在4282.37點。那斯達克指數上漲139.79點，或1.07%，收在13240.77點。費城半導體指數下跌5.333點，或0.15%，收在3501.404點。

台股加權指數2日上漲194.26點，收在16706.91點，成交值新台幣3599.84億元。

三大法人2日同步買超，合計買超231.10億元，其中自營商買超30.98億元，投信買超17.26億元，外資及陸資買超182.86億元。

在台指期淨部位，三大法人2日淨多單增加973口至9877口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少161口至24360口。

本土期貨法人指出，台股挾人工智慧（AI）概念股、台北國際電腦展等題材加持下，指數再創近1年以來新高。加上美國解除債務危機、非農就業人數大增，市場預期經濟情勢轉好帶動美股大漲，預期台股短多趨勢不變，後續觀察台積電6日股東會對下半年展望、以及美國聯邦準備理事會（Fed）6月利率動向。

根據中央社，美國股市AI類股今年來狂飆，也讓放空投資人慘虧，台積電和輝達（NVIDIA）分居放空投資人賠最多的第5名和第1名個股，虧損金額各達新台幣220多億元和新台幣2600多億元。

台灣證券交易所2日公布，與富時國際公司合編台灣指數系列及台灣高股息指數，成分股定期審核結果，台灣50指數成分股納入和碩，刪除矽力-KY，自19日起生效。

台灣50指數成分股候補名單為創意、光寶科、南電、台灣高鐵、緯穎。