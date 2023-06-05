維持台灣非洲豬瘟及口蹄疫非疫區！防檢局：違規輸入豬肉產品　最高可處７年有期徒刑

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）每逢端午節前後，國內網路電商平臺搜獲違規販售境外肉粽數量明顯上升，防檢局今（5）表示，今年１至4月搜尋網路販售疑似動物檢疫物計306件，其中豬肉製品77件，5月以來仍陸續搜獲應景食品，據前2年觀察，搜獲境外肉粽商品出貨地全為「非洲豬瘟」及「口蹄疫疫區」之中國，所幸均於搜獲商品當日即向販售平臺檢舉並要求下架，即時阻絕風險，下架率達100%。

防檢局表示，依據「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」規定，在網際網路平臺刊登違規境外動物檢疫物廣告者，最重可處新臺幣15萬元罰鍰；若民眾違規輸入豬肉產品，依動物傳染病防治條例最高可處7年以下有期徒刑得併科新臺幣300萬元罰金，另如採取郵寄，郵包收件人經查證輸入豬肉產品者，第一次處新臺幣20萬元罰鍰，第二次(含以上)被查獲者處新臺幣100萬元，處罰相當重，民眾切勿以身試法。

據統計，2021及2022年端午節前後3個月(5、6、7月)，搜獲境外肉粽的比率分別佔該年度的74%(34件/全年度46件)及86%(12件/全年度14件)。防檢局積極以網路搜尋作為，嚇阻不法賣家販賣違規動植物商品，從2020年搜獲1632件動物檢疫物，至2022年下降到966件，可見主動積極搜尋之成效。

針對前揭違規案件，防檢局均逐案進行行政調查，如查有違反規定依法裁處，以有效阻絕動植物疫病傳入我國之風險，並維持我國非洲豬瘟及口蹄疫的非疫區。

防檢局指出，已結合公私夥伴關係，關務署及中華郵政公司將持續加強貨物、快遞包裹與國際郵包等檢查作業外，中華民國無店面零售商業同業公會（無店面公會）及其電商會員協助配合，加註防檢疫警語及屏蔽境外違規檢疫物廣告，共同宣導動植物防疫檢疫相關規範，防堵非洲豬瘟等重大疫病入侵台灣，務求達到「源頭買不到，邊境進不來」的目標，戮力阻絕境外疫情入侵，維護得來不易的非疫家園。

防檢局於5月2日與無店面公會及13家電商會員，共同研議網路販售動植物檢疫物管理措施，就防堵境外違規輸入動植物產品事宜持續精進，會中業者表示全力支持相關法規，配合進行上架審核、警語設置、境外商品標示、提醒賣家不得隨貨贈送動植物檢疫物，及關鍵字搜尋下架作業，更有業者主動提出可納入個人賣家之教育課程，以深植動植物相關法制觀念。

防檢局提醒，國內網購平臺亦常有跨國購物功能，下單前請確認是否從境外出貨，如收到境外動植物檢疫物，可撥打動植物檢疫通報專線0800-039131，由該局轄區分局協助後續處理。

防檢局再次呼籲，民眾切勿在網路販售平臺刊登、販售或訂購違規境外應施檢疫物，一旦查獲將予以裁罰，除荷包大失血外，亦可能涉及刑罰，得不償失。

△圖片由防檢局提供