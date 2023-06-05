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〈財經主筆室〉台灣少子化引發大學退場潮　你的母校還在嗎？

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2023/06/05 16:31
位於高雄市的高苑科技大學，獲台鋼集團捐助新台幣2.8億元，可望脫離專案輔導學校名單，教育部將於6月5日審議。高苑科大代理校長張宏宇5月31...

位於高雄市的高苑科技大學，獲台鋼集團捐助新台幣2.8億元，可望脫離專案輔導學校名單，教育部將於6月5日審議。高苑科大代理校長張宏宇5月31...

現代人晚婚或不生小孩，讓少子化風暴已席捲高教圈，111學年148所各大專院校中，有超過七成的學校新生註冊率下滑，如今已經迎來史無前例的大學退場潮！也許過了幾年後，不僅你的大學文憑會消失在人力銀行學歷選項中，就連你的母校也可能就此消失。

少子化影響有多大？根據教育部門去年的報告，公布2022年至2037年學生數預測，預估未來16年間，大一新生平均年減2,900人或1.5%，大學學生總數則是平均年減8,700人或0.9%。

報告指出，預測在2025學年大一新生數就將首度跌破20萬人，到2028學年大一新生將降至17.7萬人，未來幾年內大一新生數大都在17萬至21萬人間波動，預計在2037年大一新生數仍有17.7萬人，但與2011學年相比衰退35.9%，相當於減少9.9萬人。

根據教育部今年最新統計，111學年大一新生人數為21.3萬人，相較10年前，少了6萬多人，但這波衝擊仍不會趨緩，教育部估計，到113學年，也就是明年的年中，大一新生人數就將跌破20萬，僅剩19.9萬人。

人口少子化導致大學生人數減少，私立大學算是首當其衝，陸續有私立大學停辦，截至去年中就有七所關停學校學生安置與休、退學，共有2400名學生因學校停辦受影響，其中548人是自行轉學或休退學。

而去年8月私校退場條例通過後，台灣又有7間私立大專院校列入專案輔導，其中，中州科大、台灣首府大學、東方設計大學已經自主申請退場，而環球、高苑科大、明道大學、大同技術學院4間學校，專案輔導期限在5月31日到期，將由65教育部召開的退場審議會，決定是否能解除專輔，最後731學期結束時，恐有6到7間大學同時進入關門程序。

據教育部數據，111學年起，大一學生人數將超越高中學生人數，出現死亡交叉，而全國私校工會去年就預估，8年間將有大約40所私立大專退場。

少子化是導致大學倒閉潮的主因，能夠改善嗎？根據內政部統計，2022年台灣出生人口為13萬8,986人，比2021年的15萬3,820人減少近1.5萬人，再創出生人口新低的一年，而今年前4月出生人口也僅4萬3,210人，尤其4月單月出生人口又再次跌破萬人僅9,643人，今年總出生人口數很難樂觀。

既然少子化無法解決，大學退場潮也很難避免，相信任誰都不願樂見就讀的學校突然面臨倒閉危機。因此，除了分數及個人志向外，若是能有選擇權力，如何謹慎選填大學志願就很重要，才能盡避免大學倒閉危機發生在自己身上。

哪些大學瀕臨倒閉？又有哪些狀況可能會導致大學出現退場呢？除了隨時注意教育主管部門發布的新聞資訊外，由各校的註冊率來看，專家建議，避免大學倒閉危機發生在自己身上，選擇就讀學校時，「私立轉國立，偏鄉轉都市」是一個重要參考指標。

教育部資料，根據111學年大專校院註冊率，有9所學校註冊率百分之百，比前年少一所，其中公立大學有7所，包括成大、清大、中興、陽明交大、中央、台科大、北科大及崇德學院、唯心聖教兩間神學院

去年有19所大專校院註冊率未達6成，列「淹水線」名單，比前一年的7所增加12所學校，註冊率未達6成校院中，有2所被列為教育部私校退場專案輔導學校，包含高苑科大、明道大學。

大家常見很多政治、商界、科技業或者網路名人，經常會回到母校進行演講，尤其是每年的畢業季，往往也十分受到媒體及民眾的觀注，如今大學倒閉潮嚴重，不管是不是名人，未來很多人可能都得面臨沒有母校可回的窘境。
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大學
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教育部
母校
內政部

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