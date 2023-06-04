台灣僑生在香港悼念六四被捕•台大研究生協會聲援　陸委會：籲港尊重表達自由

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）今天是六四天安門事件34週年，法新社記者目擊香港警方拘捕至少10人，包括重要反對黨「社會民主連線」主席陳寶瑩、反送中名人「王婆婆」王鳳瑤、資深記者麥燕庭等人。

台灣大學研究生協會今天(4日) 傍晚舉行記者會表示，來自香港的台大研究生劉家儀昨(3日) 晚在香港以和平方式哀悼六四事件，卻被港警逮捕，台大研究生協會嚴正抗議港警逮捕的行為，呼籲釋放學生。

台灣大學研究生協會4日下午在台北自由廣場舉行記者會，聲援被港警逮捕的台大研究生劉家儀，同時譴責港警作為，會長許冠澤（中）並呼籲台大校方應聲援自己的學生並提供必要協助。中央社

針對台大研究生劉家儀在香港悼念六四天安門事件被警方逮捕，理由為「作出具煽動意圖的作為」。我陸委會今(4日) 晚表示，呼籲香港尊重人民表意自由，對於人民言論等人權自由應採最大包容。

陸委會4日晚透過書面表示，民主自由與人權法治是台灣及全球珍視的生活方式與基本價值。香港警方帶走多名悼念六四人士，呼籲香港尊重人民表意自由，期盼港府對於人民言論等人權自由應採最大包容，這對維護香港社會和諧，才是關鍵性的態度。

陸委會強調，政府相當關注留台香港學生因六四悼念活動遭到拘捕，將與教育部、台大校方就相關權益盡力提供必要協助。希望港府用公平妥適方式處理相關案件，儘速讓學生回到台灣完成學業，政府也會持續關注相關情勢發展，適時應處。

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研究生協會嚴正抗議籲釋放

今天是六四天安門事件34週年，台大研究生協會下午在自由廣場召開記者會，聲援被港警逮捕的劉家儀，同時譴責港警的作為，並呼籲台大校方聲援自己的學生並提供必要協助。

台大研究生協會會長許冠澤與多名聲援學生於4日下午5時30分在中正紀念堂自由廣場公開譴責港警作為，要求台大校方給予協助。現場高喊「和平哀悼無罪、香港警方放人、立即釋放劉家儀、台大校方應表態、還我香港自由」等口號。

台大研究生協會會長許冠澤表示，來自香港的台大研究生劉家儀昨天與朋友前往香港維多利亞公園哀悼六四事件，兩人拿著花束和白紙，想以和平的方式進行哀悼，卻被港警以「作出具煽動意圖的作為」理由逮捕。

許冠澤提到，根據香港媒體報導，劉家儀身著燭光「真相」上衣，以膠帶交叉封口，手持6支白玫瑰、4支紅玫瑰，身上貼著「禁食」的白紙，預計昨晚6時4分起絕食89643.4秒（意指1989年六四天安門事件34週年），悼念六四事件的死難者。

許冠澤指出，中國政府在34年前以坦克車鎮壓在天安門廣場手無寸鐵的學生，34年後又將黑手伸進香港，逮捕手持花束與紙張的和平示威者，台大研協嚴正抗議港警逮捕的行為，呼籲釋放學生；希望台大校方聲援學生並提供協助，也期盼政府單位能瞭解被逮捕的台大學生狀況，與家屬保持聯繫。

根據中央社，許冠澤也引述劉家儀過去在校園刊物「城鄉通訊」談話。劉家儀當時說，

「不要習慣政權各種荒謬的手段，在自己的崗位上堅守專業的精神，每個崗位都能守住一點，起碼要做到不讓香港快速被消失」。

許冠澤說，目前尚未與劉家儀正式聯繫上，從媒體得知劉家儀被逮捕後，劉家儀似乎也未獲得任何法治國家處理相關流程應有的保障；昨天也已經就相關情況發信告知台大校方。

報導指出, 劉家儀來自香港，曾經參與區議會選舉，現為台大城鄉所學生，長期關注香港議題，過去曾在台灣中興大學歷史學系完成大學學業。

台大學生會會長孫語謙表示，「中國的威權不是他們自己的事，如果我們不站出來，威權就會擴散」；台大學生被港警逮捕，希望校方能關注這件事，協助學生平安回來，台灣的人民也應該站出來發聲。

台大校方回應，劉家儀是就讀台大建築與城鄉研究所的香港僑生，目前休學中；六四事件是世人及各世代關心的重大歷史事件，永遠值得警惕，學校現正與相關單位積極聯繫中，希望主管機關與各界能給予支援及協助。

今天不僅是「六四」34週年，也是香國安法生效後的第三年「六四」。繼昨天港警分別拘捕及帶走4人後，據網媒報導，港警今天在維園附近一帶將一名舉起寫上「公投」紙張的女子帶上警車。

綜合台灣中央社與香港明報及網媒集誌社報導，香港警方昨天在維園附近一帶以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」或「在公眾地方行為不檢」罪拘捕4人，另外還有4人被帶走。

涉事者包括前支聯會義工關振邦、天安門母親運動成員劉家儀、行為藝術家三木（陳式森）及陳美彤，以及牙醫李盈姿。

中央社引述「集誌社」今天(4日) 報導，今下午2時在銅鑼灣維園附近一帶，一名女子高舉寫上「公投」等字句的紙張，被警方拉入封鎖線，之後被帶上警車。

香港商業電台今天下午報導，有大批軍裝警察在銅鑼灣一帶駐守及巡邏，下午警察人數明顯增加，並在維園附近拉起封鎖線，截查市民身分。

警方反恐特勤隊也在銅鑼灣一帶巡邏，警方裝甲車「劍齒虎」停泊在維園外。

香港明報今天引述消息表示，警方今天會部署5000至6000警力在全香港戒備，會在銅鑼灣、中聯辦及政府總部等地方高姿態巡邏。

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六四天安門事件34週年，華人民主書院協會等公民團體4日於中正紀念堂舉行悼念活動。晚會現場約於7時30分下起滂沱大雨，參與民眾撐起雨傘繼續聽講未離去。在主辦單位帶領下，晚間8時9分，現場集體默哀64秒(上圖與下圖)。中央社

為紀念六四天安門事件34週年，華人民主書院協會等公民團體4日於中正紀念堂舉行悼念活動。現場展出丹麥藝術家高志活（Jens Galschiot）作品「國殤之柱」複製品，這件複製品去年第一次於台灣展出，當時被不同意見人士潑漆，潑漆痕跡仍在。中央社

六四天安門事件34週年，華人民主書院協會等公民團體4日在中正紀念堂舉行悼念活動，現場設有悼念亭，開放民眾追悼、獻花。中央社