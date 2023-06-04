印度20年來最慘火車事故　初步調查肇因出爐

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 印度發生20多年來最嚴重的鐵路事故，造成至少275死亡，初步調查顯示肇因為信號故障。

路透社報導，週五晚上在Balasore地區，一輛客運列車撞上停靠的貨運列車，脫軌並撞上另一輛相向行駛的客運列車，造成近1200人受傷，死亡人數下修至288人，因為一些屍體被重複計算了。

印度國營鐵路稱每天運送超過1,300萬人次，一直在努力改善其安全紀錄不完善的問題，並將之歸咎於老化的基礎設施。

明年即將面臨選舉的印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）於周六（3日）親自到訪現場，與搜救人員交談，檢查殘骸並會見一些受傷者，他表示「一旦找到有罪的人，將受到嚴厲的懲罰。」

初步調查顯示，從加爾各答開往金奈的科羅曼德爾特快列車（ Coromandel Express）以時速128公里的速度，偏離主軌道並進入一條環線軌道（用於停放列車的側線），與停在環線軌道上的貨運列車相撞。

印度鐵路委員會成員賈亞·瓦爾馬·辛哈（Jaya Varma Sinha）表示， 這次事故導致科羅曼德爾特快列車的機車和前四或五節車廂脫軌、翻覆並撞擊了以126公里每小時的速度沿著第二條主軌道行駛的耶斯瓦特普爾-豪拉列車的後兩節車廂，兩列客運列車的駕駛員都受傷但倖存下來。

印度鐵路部在Twitter上表示，參與救援行動的人數超過1,000人。鐵路部長阿什溫尼·瓦伊什瑙（Ashwini Vaishnaw）表示，目標是到周三早上完成整個恢復工作，軌道應該能正常運行。

瓦伊什瑙表示，死者家屬將獲得100萬盧比（約12,000美元）的賠償，而嚴重受傷者將獲得20萬盧比，輕傷者則獲得5萬盧比。