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中國民運人士王丹爆性醜聞　台灣受害者要求道歉清大證實收到通報

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/04 17:43
王丹。（圖擷取自王丹臉書）

王丹。（圖擷取自王丹臉書）

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)中國民運人士王丹爆性騷擾醜聞，台灣李男要求王丹須在6日前發聲明道歉否則將提告，王丹今（4）日回應。

綜合媒體報導，李男今日在台北市議員林亮君陪同下，控訴王丹9年前6月6日在紐約對他意圖侵犯，當時他與王丹及王的助理同宿一間飯店房間，王丹趁助理外出時意圖對李伸魔爪。

李男指出，王丹趁他在房內窗邊看風景從後抱住強吻，並將他推倒在床上試圖解開自己衣物，感到驚恐萬分的李男表示自己剛動完手術王才收手，然而接下來的一週王丹時不時用言語騷擾，包含暗示晚上同睡發生關係等，他向王丹助理求助，得到的回答是「他只是玩玩而已別想太多。」

李男隱忍近10年選擇於6月4日揭露此事，有網友攻擊他選在這關鍵時間點是要蹭流量，也遭隱射為政治操作，李強調，王丹每年可以帶著自由民主光環在六四這天為坦克人發聲，然而自己在面對王丹，就如同是「站在坦克前的人」，因為對方太有權勢光環，隨時可以將自己輾過。

李男要求王丹6日前，明確為過去騷擾、欺負的對象道歉，否則將帶著證據提告。王丹今日於臉書冷回，「歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相。」

王丹曾為清大社會所客座助理教授，校方證實，性平會近期有收到疑似性平知會通報（非當事人提出），已向教育部校安通報，預計於下週一詢問當事人意願是否申請性平調查，如果此項疑似性平事件涉及公益（如多人涉案），性平會將會討論是否主動提出公益檢舉調查。

王丹聘期已於112年1月31日結束，目前不在清大任教但有提出下學期授課，校方強調，對於人社系學會提出，希望在性平會調查程序完成之前，暫停王丹要求。
王丹

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