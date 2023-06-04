【六四34週年】台灣年輕人為何應當重視六四？

(台灣英文新聞／李朝儀 台北採訪報導）「六四」已然34週年，有別於在中國噤聲下的無從得知，台灣年輕一代因時空斷裂所產生的冷感也在發酵，華人民主書院理事長曾建元指出，六四推波助瀾了台灣民主化進程，也是轉型正義的一角，六四昭示著尚未終結的威權威脅，台灣獲得國際民主陣營的支持，也當承擔起抗中的國際責任。

1989年6月4日天安門廣場上的鮮血與屍體，成了許多人終生的夢魘與傷痛，然而這些真實的恐懼、憤怒與疼痛，卻似乎不敵世代的更迭與地理的距離，對於土生土長的台灣年輕一輩而言，更像是歷史上的字句、外來者的記憶，他國的歷史瘡疤，與自身毫無干係。

六四事件當真與台灣、與年輕世代毫無干係嗎？在華人民主書院理事長、同時也是台灣六四追思晚會的負責人曾建元看來，並非如此。

六四與台灣野百合、轉型正義

1990年總統選舉前夕，因不滿「萬年國會」被「老賊」把持，大專院校學生發起「野百合學運」，聚集在台北市的中正紀念堂廣場7天，訴求解散國民大會、廢除《動員戡亂臨時條款》，召開國民國是會議，提出政經改革時間表。

當時台灣尚在動員戡亂時期，與中國的政治環境相差並不大，時任總統李登輝卻認為，絕對不能像北京那樣處理八九學運（六四天安門事件）。曾建元表示，是六四的犧牲與「警示」，讓台灣知道如何「避免悲劇」，也推波助瀾了台灣加速邁向民主化。

曾建元指出，近年來在政府的支持下，六四歷史性活動進駐中正紀念堂，以及現在已改名的自由廣場，在這個野百合學運以及其他民主人權議題的重要地點，讓中正紀念堂這個威權時代的歷史產物，展現超越以往的價值與新詮釋，在台灣轉型正義下賦予新生命。



坐落在台北自由廣場的「威權擴張捍民主 凝聚星火撐自由」六四34週年紀念晚會。(圖/台灣英文新聞 李朝儀攝)

六四是過去式，也是現在式

台灣的年輕一輩生長於民主綻放的年代，沒有經歷白色恐怖跟戒嚴的嚴峻，可能忽略「六四不僅僅是歷史，還在延續。」曾建元直言， 造成六四事件的中共依然掌權，其鎮壓與監控能力借助數位科技更不同以往，2020年推出「港版國安法」更將中國的執法之手擴及海外。

而民主台灣就在第一線面對來自中國的威脅。根據瑞典哥德堡大學研究報告指出，台灣10年來蟬聯全球受境外假訊息影響最嚴重的國家，有學者稱其他研究證實，台灣的假訊息多與中國有關。曾建元坦言，來自中國威脅已經滲透到我們的日常生活當中， 認知作戰充斥在社交軟體之中，意圖降低台灣人對專制中國的戒心。

在國際社會日益重視台海和平穩定重要性，印太區域安全成為世界和平重要關鍵之際，台灣領空領海仍在遭共機共艦環伺，威脅重重。

世界來撐 對抗中國是台灣的國際責任

威權的擴張為民主的陣營敲響警鐘，中國步步為營，全球民主、自由貿易都將壟罩在其陰影之中。昨日的香港、烏克蘭都可能是明天的台灣。

曾建元提及，已故日本前首相安倍曾言「台灣有事，就是日本有事」，指出對抗來中共的威脅是民主國家印太戰略的重要一環，也是民主國家的共同需求。國際組織聯合聲明、民主國家領袖會談、各國新增印太策略中，關注台海問題已成趨勢，可見「我們沒有被世界遺忘」。

身為距離中國最近、最為了解中國的民主國家，我們承受迫在眉睫的威脅，也當承擔起對抗中國的國際責任，曾建元認為台灣應當證明，「我們是值得世界信任的朋友。」



坐落在台北自由廣場的「威權擴張捍民主 凝聚星火撐自由」六四34週年紀念晚會，設有悼念亭。(圖/台灣英文新聞 李朝儀攝)