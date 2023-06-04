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〈投資理財〉台灣七月生技展將屆 優質生技股值得注意

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/06/04 13:26
台灣優質生技股值得注意 (圖/PIXABAY)

台灣優質生技股值得注意 (圖/PIXABAY)

台股活潑，題材不斷，繼軍工股、網通股之後，最近又因為輝達效應擴散，AI概念股引領風潮，資金流向相關標的，但是投資人千萬要注意，影響企業發展的因素很多，不只是市場因素，還涉及經營管理，不少名嘴藉機炒作，風險相當大，投資人還是需要以基本面為重，選擇具長期投資價值標的為宜。

七月即將舉行生技展，生技類股受到矚目，目前花開枝散的好公司已不在少數，興櫃市場潛藏的優質公司，值得投資人尋寶。青松健康（6931）、泰宗（4169），以及即將於6月轉上市的華安醫學（6657）都是值得注意的生技標的。

青松健康甫於去（2022）年11月上興櫃市場，成立於2007年5月，迄今已16年，資本額5億3千2百萬元，專營住宿、社區、居家型長期照顧業務。由於台灣超高齡社會即將於2025年來臨，屆時將有746萬，超過65歲高齡人口，達人口數36.6%，長期照顧既有社會需求，也擁有龐大商機。長照商機應該是長期值得注意的好巿場，值得投資人注意。

青松健康目前在全台灣已設立住宿式機構7家、社區式機構5家、居家式機構1家、綜合式機構20家，另外籌設居家式機構5家、綜合式機構9家機構， 分佈的地區包括台中市、新竹縣、新竹市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、桃園市、新北市、南投縣、屏東縣等各地。目前擁有長照人員已達761人，頗具規模，具有相當紮實的基礎。

根據工研院IEK估計，國內銀髪市場規模2025年將可達到新台幣3兆5937億元，商機潛力龐大，青松健康針對住宿式照顧服務、社區式照顧服務、長照機構管理顧問服務等，三大區塊全力發展，110年度營收淨額為3億5753萬餘元，每股獲利為-0.05元。111年度增加到6億3 668萬餘元，資本公積加保留盈餘為2952萬餘元，每股淨值10.56元，每股獲利為0.44元。

青松健康今年截至4月底為止，青松健康累計營收已達2億6386萬餘元，比去（2022）年同期的1億5513萬餘元，大幅成長70.08%，正走在快速成長道路上，充分顯示市場潛力雄厚，且青松健康已開始獲利，未來仍將視市場需求，目標47家長照機構，緩步成長，潛力值得投資人追蹤注意。

泰宗最近股價轉強，在興櫃市場中受到注意。泰宗近年的營運策略相當靈活，採取新藥研發、醫療器材開發，以及藥品行銷通路，三軌並行模式，創造公司利潤，奠定良好的發展基礎及商業模式。由於新藥研發，擁有幾乎百分之百涵蓋全台醫學中心、地區醫院，與專科診所的強大試驗及銷售通路，吸引國內外生醫品牌業者，主動尋求代理合作，推升營運成長，保持每年穩定獲利。

在新藥研發方面，預防反覆性泌尿道感染U101，是全球首個非抗生素的藥物療法，這項研發中新藥，正在台灣12家醫學中心，進行三期臨床收案中，目標今年底完成三期臨床，2024年向台灣衞福部食藥署，提出新藥審查登記，屆時將使公司進入營運新里程碑。

目前台灣沒有呼吸器製造商，大多數醫院採用飛利浦醫療型呼吸器，泰宗是國內唯一代理商，產品包括BiPAP系列、侵入式加護型呼吸器等。新冠肺炎疫情期間，呼吸器需求大增，替泰宗帶來不小商機。另外亦委託世博國際商務法律事務所，就「偵測癌症之探針組合」，向歐洲取得發明專利，成為未來重要商品之一。

泰宗資本額4億7592萬餘元，資本公積及保留盈餘6096萬餘元，每股淨值11.28元，2022年營收8億242萬餘元，每股盈餘0.38元。財務狀況良好。

華安醫學甫於今年2月，獲台灣證券交易所審議通過初次申請股票上市，並將於6月掛牌，成為上市公司一員。華安醫學主要業務是新藥開發、檢測分析服務，以及試劑銷售，是一家純粹為台灣本土人才從事新藥創新研發的公司，2022年9月，華安提出新藥ENERGI-F703糖尿病足潰瘍外用凝膠，向美國食品藥物管理局（FDA），申請第三期臨床試驗（IND）。

今（2023）年1月，華安接獲通知．該新藥已獲FDA孤兒藥開發辦公室(OOPD)認證信函通知，授予罕見兒科疾病認定。ENERGI-F703孤兒藥資格可運用在治療遺傳性皮分解性水皰症，未來上市後，即有資格取得「優先審核憑證」，替公司創造營收，並有效診治特殊病例。目前台灣新藥研發，已有20多種孤兒藥獲得國際認證，成績斐然，值得肯定。

華安現在還有10項新藥在臨床IND準備中，並已有多家國際大廠洽談授權，受到國內外新藥界的肯定，成為台灣本土新藥研發公司的典範。然因台灣生活環境與國外未必相同，投資人在做投資決策時，應多加了解醫藥專業為宜。

華安醫學今年有新藥進入美國臨床三期收案，並積極在巴金森氏症、阿茲海默症、癌惡病質症，約有10個不同領域藥物開發，並與國外大藥廠合作，具備面對全球各領域的合作發展條件。

華安醫學在新藥研發上，已有相當基礎，6月上市後，值得投資人注意。華安目前資本額6億6845萬餘元，去年每股獲利-3.99元，每股淨值9.01元，今（2023）年第一季每股獲利為-0.84元，由於新藥研發曠日費時，投資人決定新藥投資，宜深入了解投資價值，不宜冒然投資， 以避免遭到虧損。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★
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