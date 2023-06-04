【六四34週年】中國噤聲香港多人被捕 台灣永不遺忘歐美遍地開花

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）1989年6月4日的天安門事件34年來過去從未被遺忘，儘管中國噤聲、香港言論受箝制，台灣依然高燭火，悼念之聲在歐美遍地開花。

(圖/林生亮推特)



​​​​​1989年6月4日的天安門事件鮮血，在過往34年來從未被遺忘。香港每年例行的大型紀念晚會，卻在2020年港版國安法上路後，不見容於這個曾在英國統治下的自由言論燈塔。

儘管中國嚴加管制，包括將2022年10月被懸掛抗議橫幅的四通橋，從各種應用程式中「消失」，坦克、天安門等關鍵字也被禁用，但人們依然記得。

今年六四前夕，仍有港人自發在銅鑼灣一帶悼念抗議，3日下午香港警方便以涉嫌觸犯「在公眾地方擾亂秩序」或「作出具煽動意圖的作為」等罪名，拘捕4名人士，並在現場帶走4名涉嫌破壞社會安寧者返回警局作進一步調查。

據港媒報導，被捕者包含一名攜帶六四標語的牙醫，公開以禁食抗議的前支聯會義工關振邦及「天安門母親運動」代表、台大研究生劉家儀，藝術家陳式森（三木）以及行為藝術家陳美彤也因宣傳紀念六四等標語、口號被港警帶走，另有2名男女因攜帶代表哀悼的白菊花，被帶上警車。

自由台灣並不會屈服，也不會遺忘。今天總統蔡英文期盼，「有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心。」副總統賴清德也呼籲，「莫忘六四，珍惜得來不易的自由民主。」



【六四34週年】蔡英文盼中國青年享創作自由 賴清德提珍惜民主

台灣民間也並不遺忘，民間團體今日在台北中正紀念堂舉行相關紀念活動，「牆內之藝」囚禁人士畫展在下午2時開始；「威權擴張捍民主 凝聚星火撐自由」六四34週年紀念晚會則由上午10時開放哀悼亭，並於下午6時40分開始燭光晚會。



遠在歐洲，「反賊」的青年隊伍力量日益壯大。他們並不畏懼，更不妥血，也不原諒。遠在紐西蘭、澳洲、英國、德國、荷蘭、加拿大、美國等地的人們接力辦起悼念活動，更有許多旅外中國人計畫行經中國大使館進行抗議，將憤怒的聲音傳遞到牆內牆外。

據美國之音報導，紀念六四事件的雕塑「國殤之柱」巨型海報飄揚在德國柏林街頭、燭光守夜照亮荷蘭阿姆斯特丹；六四相關的研討會、白紙運動快閃在巴黎響應。

〔錯誤字元無法儲存〕〔錯誤字元無法儲存〕荷蘭．阿姆斯特丹

六四三十四周年悼念集會

日期6月4日

時間下午2時至5時

地點Amsterdam Dam Square



德國法蘭克福

六四34周年遊行

日期6月3日

時間下午4時30分至晚上8時

地點MyZeil

主辦方香港人在德國協會



六四34周年集會

日期6月3日

時間晚上8時至9時

地點MyZeil

主辦方香港人在德國協會

10/20 — ZrA2zumi (@a2zumi) June 3, 2023



「6.4那些被刪除的歷史」集會

日期：6月3日

時間：下午3時至4時

地點：Market Square

主辦方：Nottingham Stands with HK





承傳歷史真相 六四34周年雷丁燭光集會

日期：6月3日

時間：晚上8時至9時

地點：King’s Meadow

主辦方：Reading HongKonger

13/20 — ZrA2zumi (@a2zumi) June 3, 2023

主辦方China Deviants、國際特赦組織



毋忘六四——六四倫敦燭光集會

日期：6月4日

時間：下午8時至10時

地點：中國大使館門外

主辦方：China Deviants、國際特赦組織



18/20 — ZrA2zumi (@a2zumi) June 3, 2023

〔【加拿大．多倫多】

「可聽到雷聲滾滾 可感到怒濤來臨 毋忘六四 自由中國」集會

日期：6月3日

時間：晚上7時30分至9時30分

地點：多倫多大學Hart House Circle

主辦方：公民會、民主中國陣綫、中國民主黨

21/25 — ZrA2zumi (@a2zumi) June 3, 2023