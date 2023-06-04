美加艦艇過台海中艦挑釁險釀 國防部：應尊重自由航行權

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國驅逐艦及加拿大護衛艦昨（３）日航經台灣海峽，遭中國軍艦近距離挑釁險發生碰撞，加國批共艦此舉相當不專業。國防部今（４）日呼籲中共當局，應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。

媒體報導，美國伯克級神盾驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon，DDG 93）、加拿大哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」（HMCS Montreal，FFH 336）昨日由南向北航經台灣海峽，加國隨艦記者指出，前來阻撓的共艦突然切至「鍾雲號」船頭前方，迫使「鍾雲號」減速轉向，兩艦僅相距150碼（約137公尺），師稍有不慎控釀成相撞事故。

加艦「蒙特婁號」指揮官蒙特福德（Paul Mountford）怒批共艦此舉相當不專業。中共解放軍東部戰區發言人施毅昨晚則回應，美艦「鍾雲號」與加艦「蒙特婁號」通過台灣海峽並「公開炒作」，戰區組織海空兵力全程跟監警戒、應對一切威脅，並宣稱有關國家在台海有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向「台獨」勢力發出錯誤信號。

對此，美軍第七艦隊在官網發布聲明，譴責共艦行徑違背國際水域安全通行的海上「道路原則」，並強調，兩國軍艦依據國際法，循公海例行通過台灣海峽，此舉表明美國和盟友、合作夥伴對自由及開放印太地區的承諾。

台灣國防部發言人孫立方則於今日上午回應，相關情勢國軍全程掌握，並檢派適切海空兵力監控，確保台海安全穩定無虞。

國防部發言人孫立方強調，維護台海與區域和平穩定發展，是全球自由民主國家共同責任。任何升高緊張與危險舉措，均無助於區域安全。國防部呼籲中共當局，應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。

前海軍新江艦長呂禮詩在臉書撰文分析，解放軍1450噸056A飛彈護衛艦不僅在台灣海峽「全程跟監」，根據加艦拍攝的畫面，從解放軍056A飛彈護衛艦與美軍柏克級飛彈驅逐艦的角度看來，056A飛彈護衛艦並非是「追越」，而是明顯的「交叉相遇」。

呂禮詩指出，依《1972年國際海上避碰規則》（International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972） 第二章第15條規定，056A飛彈護衛艦應避讓柏克級。顯見056A飛彈護衛艦的舉措是對穿越台灣海峽的美軍柏克級飛彈驅逐艦明確的發出警告訊號。