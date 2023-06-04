Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

美加艦艇過台海中艦挑釁險釀 國防部：應尊重自由航行權

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/04 11:56
美國伯克級神盾驅逐艦「鍾雲號」甲板。(圖/美國第七艦隊)  

美國伯克級神盾驅逐艦「鍾雲號」甲板。(圖/美國第七艦隊)  

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）美國驅逐艦及加拿大護衛艦昨（３）日航經台灣海峽，遭中國軍艦近距離挑釁險發生碰撞，加國批共艦此舉相當不專業。國防部今（４）日呼籲中共當局，應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。

媒體報導，美國伯克級神盾驅逐艦「鍾雲號」（USS Chung-Hoon，DDG 93）、加拿大哈利法克斯級巡防艦「蒙特婁號」（HMCS Montreal，FFH 336）昨日由南向北航經台灣海峽，加國隨艦記者指出，前來阻撓的共艦突然切至「鍾雲號」船頭前方，迫使「鍾雲號」減速轉向，兩艦僅相距150碼（約137公尺），師稍有不慎控釀成相撞事故。

加艦「蒙特婁號」指揮官蒙特福德（Paul Mountford）怒批共艦此舉相當不專業。中共解放軍東部戰區發言人施毅昨晚則回應，美艦「鍾雲號」與加艦「蒙特婁號」通過台灣海峽並「公開炒作」，戰區組織海空兵力全程跟監警戒、應對一切威脅，並宣稱有關國家在台海有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向「台獨」勢力發出錯誤信號。

對此，美軍第七艦隊在官網發布聲明，譴責共艦行徑違背國際水域安全通行的海上「道路原則」，並強調，兩國軍艦依據國際法，循公海例行通過台灣海峽，此舉表明美國和盟友、合作夥伴對自由及開放印太地區的承諾。

台灣國防部發言人孫立方則於今日上午回應，相關情勢國軍全程掌握，並檢派適切海空兵力監控，確保台海安全穩定無虞。

國防部發言人孫立方強調，維護台海與區域和平穩定發展，是全球自由民主國家共同責任。任何升高緊張與危險舉措，均無助於區域安全。國防部呼籲中共當局，應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。

前海軍新江艦長呂禮詩在臉書撰文分析，解放軍1450噸056A飛彈護衛艦不僅在台灣海峽「全程跟監」，根據加艦拍攝的畫面，從解放軍056A飛彈護衛艦與美軍柏克級飛彈驅逐艦的角度看來，056A飛彈護衛艦並非是「追越」，而是明顯的「交叉相遇」。

呂禮詩指出，依《1972年國際海上避碰規則》（International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972） 第二章第15條規定，056A飛彈護衛艦應避讓柏克級。顯見056A飛彈護衛艦的舉措是對穿越台灣海峽的美軍柏克級飛彈驅逐艦明確的發出警告訊號。
台灣海峽
美艦過台海
加艦過台海

相關新聞

投書法國媒體 歐盟最高外交代表籲歐洲海軍巡弋台灣海峽
投書法國媒體 歐盟最高外交代表籲歐洲海軍巡弋台灣海峽
2023/04/24 09:59
美軍驅逐艦米利厄斯號「例行」通過台灣海峽 中國東部戰區稱全程跟監
美軍驅逐艦米利厄斯號「例行」通過台灣海峽 中國東部戰區稱全程跟監
2023/04/17 14:24
美國、菲律賓史上最大「肩並肩」軍演 台海、南海附近海域模擬擊沉軍艦行動
美國、菲律賓史上最大「肩並肩」軍演 台海、南海附近海域模擬擊沉軍艦行動
2023/04/11 15:46
中國「海巡06」靠近台灣　我海巡署出動「新竹艦」監控　
中國「海巡06」靠近台灣　我海巡署出動「新竹艦」監控　
2023/04/06 21:03
台海若生變半導體業衝擊全球經濟 布林肯：美國一中政策核心為和平解決分歧
台海若生變半導體業衝擊全球經濟 布林肯：美國一中政策核心為和平解決分歧
2022/10/18 10:45

更新時間 : 2023-06-04 12:30 GMT+08:00

最受歡迎

《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料
（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間
【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
TGIF！台北地下俱樂部《當鋪》神秘「影子派對」　一夜限定舞者晚宴門票優惠來囉！
TGIF！台北地下俱樂部《當鋪》神秘「影子派對」　一夜限定舞者晚宴門票優惠來囉！
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
【民進黨工遭性騷吃案始末】在野譴責、黨內止血嚴查　許嘉恬請辭獲准　
【民進黨工遭性騷吃案始末】在野譴責、黨內止血嚴查　許嘉恬請辭獲准　
超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育
超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育