【六四34週年】蔡英文盼中國青年享創作自由 賴清德提珍惜民主

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）適逢六四事件34週年，中國嚴加管控，香港昨（3）日已有多位抗議人士被捕，海外「反賊」青年力量日漸壯大，台灣總統蔡英文今（4）日表示，盼中國年輕人有日也能自由自在地歌唱，創作無須憂心；副總統賴清德也呼籲，「莫忘六四，珍惜得來不易的自由民主。」

蔡英文今日在臉書撰文，分享先前在中國發生的「貴州地鐵大合唱事件」。許多年輕人聚集在貴州地鐵站，大合唱《沒有理想的人不傷心》這首歌。他們邊唱邊跳，一起大聲高唱：「我不要一直活在地下裡。」這首歌曲引起廣泛共鳴，正反映出中國年輕人生活在當今時代下的心情。

蔡英表示，以歌曲抒發心情、批判社會，是年輕朋友習以為常的流行文化，在台灣也不例外。像是許多朋友喜愛的《大嘻哈時代》，在這個節目中，來自不同背景的年輕人，自由地用母語創作，用歌詞道出人生歷經的辛苦、對社會現象的抒發。我相信，對許多年輕朋友來說，自由創作的權利，就像空氣和水一樣自然地存在。

蔡英文說，今天，在台灣這塊土地上，人民享有民主、自由，各種發聲管道、多元的創作，都成為台灣文化的豐富養分，讓更多年輕人可以展現自我。「我們期盼，有一天，中國的年輕朋友可以自由自在地歌唱，在創作抒發的時候，只有熱情，沒有憂心。」

民進黨主席賴清德也在臉書表示，​六四天安門事件，發生在1989年，當時的台灣剛結束戒嚴，民主運動及社會運動風起雲湧，對於中國人民追求民主的心情，我們感同身受。

賴清德指出，​民主化後的台灣，我們未曾忘記過中國人民後來所稱的「5月35日」。因為，六四當年所代表的中國人民追求民主自由的精神，不應該被抹殺，血腥鎮壓的殘酷歷史更不應被忘記。為了不讓六四的記憶消逝在歷史的洪流中，我們要持續討論六四、紀念六四，也要努力透過各種方式記憶歷史，同時提醒著我們自己，民主自由得來不易。

賴清德強調，​過去每年香港都會舉辦的六四晚會，以及追思彌撒，已陸續停辦。近年來中國加強對香港的言論控制，香港公共圖書館中，超過百餘本的六四相關書籍被下架。香港民主派的代表性政黨公民黨，在上個月底正式宣布解散，代表香港的民主與言論自由又往後退一大步。

賴清德指出，​六四舞台劇《5月35日》，在中國與香港都遭到禁演，在台灣由國際特赦組織台灣分會與曉劇場合作改編，已經公開演出。紀念六四的晚會，也在台北持續舉辦，正顯示出民主與專制，是台灣與中國最大的區別。

賴清德重申，​關注中國的人權狀況、與堅持台灣的自由民主，不但可以並行、更是息息相關。未來，我們會持續加強與世界民主陣營的連結，確保台灣的民主、和平與繁榮的生活方式。