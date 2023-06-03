美國防長奧斯汀重申維護台海和平決心　中國解放軍將領：美方掏空一中原則、縱容台獨

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）美國國防部長奧斯汀今（3）日重申，美國有決心維護台海和平穩定，並持續維持強大嚇阻力，解放軍將領對此批評，美方涉台言論完全錯誤，指控美國掏空一中原則，縱容台獨。

奧斯汀（Lloyd Austin）上午在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）中，針對美國在印太地區的領導力發表演講。

根據中央社引述中國媒體環球網報導，針對奧斯汀的說法，中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰指控，美方涉台言論罔顧事實，顛倒黑白，是完全錯誤的。美方虛化掏空一個中國原則，強化與台灣官方往來，縱容台獨分裂活動，提升售台武器數量和性能，頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力，拉攏他國插手台灣問題。

他也說道，台灣問題事關中國核心利益，容不得任何妥協退讓，中國人民解放軍全時待戰，隨時能戰，堅決捍衛國家主權和領土完整。

景建峰指出，在台海周邊組織軍事反制行動，就是針對台獨分裂活動和外部勢力干涉，「改變現狀的帽子扣不到我們的頭上」，而美方「以台制華」，台獨挾洋自重，才是改變現狀，加劇緊張，破壞穩定的因素。

奧斯汀表示，美國長期遵行「一中政策」，履行台灣關係法的義務，致力維護台海現狀。美國反對任何一方單向改變現狀，但他也強調，衝突並非是立即或無可避免的。

奧斯汀說，目前的嚇阻力很強，繼續保持是美國的工作，維持台海和平穩定攸關著全球利益，全球商業航道及供應鏈、自由航行都與此有關，若台海發生衝突，將帶來具毀滅性的結果。

奧斯汀表示，因此，美國有決心維護台海和平及穩定，其他許多國家也是如此。