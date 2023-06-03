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台灣成立亞洲首個「公衛師公會」 賴清德：打造生物韌性國家

行政院長陳建仁也透過錄影祝賀指出，台北市公共衛生師公會是亞洲第一，也是國內第1個公共衛生師公會，特別具有意義。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/03 18:23
副總統賴清德（前左）3日上午在台北出席「台北市公共衛生師公會成立大會」，與衛福部次長王必勝等致意。中央社

副總統賴清德（前左）3日上午在台北出席「台北市公共衛生師公會成立大會」，與衛福部次長王必勝等致意。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣繼通過亞洲首部公共衛生師法，台北市公共衛生師公會今天(3日) 在副總統賴清德見證下成立，也是亞洲第1個。賴副總統表示，COVID-19疫情讓社會看到公衛師重要，盼協助打造生物韌性國家。

台灣在2020年通過亞洲首部「公共衛生師法」，讓公衛師不再是國家醫療藍圖中失落的一塊，未來若再遭遇突發緊急狀況或重大公衛事件，政府得依法指定公衛師接受徵召，以利國人健康維護，今天台北市公共衛生師公會正式成立。

台灣成立亞洲首個「公衛師公會」 賴清德：打造生物韌性國家

「台北市公共衛生師公會成立大會」3日舉行，副總統賴清德（後左7）、前衛福部長陳時中（後左4）、衛福部次長王必勝（後左5）、民進黨立委吳玉琴（後右7）與時代力量立委王婉諭（後右6）等人出席並合影。中央社

賴副總統本身具哈佛大學公共衛生碩士學位，他致詞時說，身為公共衛生的一分子，能夠見證這歷史性時刻非常榮幸，台灣公共衛生學會自從1972年成立以來，在人才培育、推動台灣公共衛生專業發展，甚至在國際上爭取台灣公共衛生空間，不遺餘力、貢獻良多。

他還提到，公共衛生師法前後努力20年，2020年終於順利三讀通過，除了跨黨派立委的支持，坐在台下的前衛生福利部部長陳時中更是扮演重要角色。

賴副總統強調，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，讓社會看到公衛師的重要性，所以更要積極協助打造生物韌性的國家，以備如果真的有下一次疫情來的時候，要做好準備。

行政院長陳建仁也透過錄影祝賀指出，台北市公共衛生師公會是亞洲第一，也是國內第1個公共衛生師公會，特別具有意義，因為有公共衛生師堅守崗位，付出專業，台灣才能挺過COVID-19難關。

陳時中上台提到賴副總統時表示，「副總統也是未來的總統」及其他各位貴賓，今天是值得慶祝的日子，他曾經向各公衛前輩學習，獲得很多收穫，當時就在思考，為何這麼多傑出公共衛生人才，卻沒有一個正式組織，就是因為相關工作太廣。

陳時中說，公衛師工作包含環境風險評估、疾病調查與防治，民眾健康調查、健康促進、食品衛生評估相關計畫規劃推動等，方方面面都有，也唯有「專業不專屬」才能形成，專業專屬時代已經過去，漸漸會走向專業不專屬，沒有特殊保護，但大家互相競爭，進步可能性更高。

台北市公衛師公會發言人翁瑞宏會後接受媒體聯訪指出，每年考證合格的公衛師約100人，2年來已累計有197名合格公衛師，除了在衛福部組織內扮演重要角色，另外在環境部、地方政府甚至私人企業等，也都能協助環境衛生防治，及疫病的調查分析。

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