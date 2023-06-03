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日本受大雨襲擊交通大中斷　5,300名旅客新幹線車廂過夜　另傳多人死傷

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/03 17:33
受瑪娃颱風及梅雨鋒面影響，日本2日開始降下大雨，部分地區傳水災、土石坍塌等災情（圖／美聯社）
受瑪娃颱風及梅雨鋒面影響，日本2日開始降下大雨，部分地區傳水災、土石坍塌等災情（圖／美聯社）

受瑪娃颱風及梅雨鋒面影響，日本2日開始降下大雨，部分地區傳水災、土石坍塌等災情（圖／美聯社）

受瑪娃颱風及梅雨鋒面影響，日本2日開始降下大雨，部分地區傳水災、土石坍塌等災情（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）受到瑪娃颱風及梅雨鋒面影響，日本東部及西部持續受到大雨襲擊，不僅造成許多火車暫停行駛，5,300名旅客夜宿列車車廂，部分地區也傳出水災及土石坍塌的災情，造成民眾死傷。

日本氣象廳表示，今年第2號颱風瑪娃帶來大量潮濕空氣流入，造成梅雨鋒面活動旺盛，西日本及東日本地方相繼出現「現狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈現線狀排列，可綿延50到300公里遠），持續降下大雨。

根據中央社，在24小時累積雨量方面，靜岡縣濱松市497.5毫米、愛知縣豐橋市419毫米、和歌山縣湯淺町385毫米、埼玉縣越谷市260.5毫米等，目前已知8縣16地創下當地觀測史上最高紀錄。

東京市區至今日上午8點過後，24小時累積雨量也達218毫米，創下當地6月新高紀錄。

這場大雨也造成了交通大亂，東海岸新幹線自2日下午開始，停駛東京站至名古屋站區間列車，直至今日中午依序復駛，機場部分也有多個航班被迫取消或延後。

為了行程受阻的旅客，JR東海公司昨日分別在東京站、名古屋站及新大阪站開放車廂，讓旅客能留宿於車廂內，共計約有5,300名旅客使用。

連續大雨在關東及關西地區帶來了許多災情，愛知縣豐橋市有一車輛被水淹沒，一名60多歲男性被消防人員救出後意識不清，在送醫治療2小時後宣告不治。

根據NHK自行統計，這場大雨已知造成神奈川縣12傷、千葉縣2傷、東京都1傷、靜岡縣1傷、山梨縣1傷、茨城縣1傷、愛知縣1傷、三重縣1傷、和歌山縣1傷及沖繩縣8傷，總計29人受傷。

而在財損部分，愛知縣等12府縣共有178棟民宅受害，並有共7,000戶家庭停電。
日本
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瑪娃颱風
梅雨鋒面
水災

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更新時間 : 2023-06-03 19:07 GMT+08:00

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