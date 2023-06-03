【台灣2024總統大選】婉拒出任侯友宜競選總部主委　王金平：應邀請郭台銘擔當

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）近來有國民黨黨內人士建議總統參選人侯友宜邀請前立法院長王金平擔任競選總部主委。王金平今天(3日) 說，要請侯友宜審慎選擇對象，因為他跟侯團隊不熟，磨合不易，侯友宜可展現最高誠意，邀請郭台銘擔任主委。

侯友宜已成立競選工作室，開始組建競選團隊，有黨內人士建議侯友宜可邀請王金平擔任競選總部主委。前秘書長李乾龍1日邀請前總統馬英九、前立法院長王金平等多位黨內大老晚餐，李乾龍當時表示，大家都認為王金平是合適的人選。

王金平今天出席台師大校慶活動，他答覆媒體詢問婉拒出任競總主委的原因時說，他與侯團隊不熟，要磨合不容易，加上他現在還有許多工作，像是許多社團需要他主持，因此沒辦法專心在選務上，但他還是會全力支持。

對於近日在黨內流傳的「換侯說」，王金平認為，那是一、兩個人一時的想法；已經提名，怎麼可以隨便說要換就換，何況侯友宜的民調有維持住，只有一次民調很低排第3，其他都還不錯，侯友宜還會努力，可塑性很高。

至於給侯友宜的建議，王金平表示，希望侯友宜能將市長與身為總統參選人之間，趕快切開，做好市政，不要讓人批評或見縫插針，另外顧好競選事務，人選趕快物色好，組成比較理想的團隊，跟市政切做兩塊，這樣應該可以比較有利於選舉推動，他會在公共政策上多提供意見。

有關是否會幫忙整合鴻海創辦人郭台銘，王金平說，這個他不能主動去做什麼，就看侯友宜怎麼展現出最高誠意，也是最大期待，邀請郭台銘擔任主委。