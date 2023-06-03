南韓防長控「一些國家」無視北韓非法行為　暗指中俄拒絕譴責衛星發射

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓國防部長表示，「一些國家」無視北韓的非法行為，可能會削弱聯合國安理會所通過的對北制裁。

第20屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue)於新加坡舉行，今（3）日為會議第二天，南韓國防部長李鐘燮（Lee Jong Sup）在會議中發表談話，譴責「一些國家」無視北韓非法行為，將會造成聯合國安理會對北韓制裁的漏洞。

根據路透社，李鐘燮說，對北韓的非法行為選擇無所作為，這不僅是惡化韓半島的安全，乃至太平洋地區或甚至整個世界。

李鐘燮也重申了與美國及日本進行三方安全協調，以威懾北韓的重要性。

根據韓聯社報導，李鐘燮在與美日防長的會後表示，將在今年內與美日即時共享北韓飛彈警報情報。「飛彈警報情報」包含發射地點、飛行方向、飛彈落點等資訊。

至於李鐘燮所指的「一些國家」，是在暗指中國及俄羅斯2日時，於安理會拒絕共同譴責北韓發射衛星一事。

北韓於5月31日發射軍事偵察衛星失敗，在美國及歐盟的要求下，安理會於2日召開會議。美國表示，北韓此次的發射使用了彈道飛彈技術，因此違反聯合國安理會多項決議。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）在會議中向所有安理會成員呼籲，一同譴責北韓這種非法行為，敦促北韓不要繼續進行計畫，進行另一次的發射，但中俄兩國卻拒絕共同呼籲，反倒指責美韓兩國進行聯合軍演，才導致朝鮮半島局勢更加緊張。