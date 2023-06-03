「特務之船」義大利瑞士邊境離奇翻覆　間諜小說劇情真實上演?

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 5月28日，一艘觀光船在義大利第二大湖馬焦雷湖（Lake Maggiore）沉沒，船上23名乘客中有4人罹難，這本是一起單純的悲劇事件，不過船上乘客的身分加上船隻沉沒地點的巧合，像極了一部間諜小說，因而引起外界的注意。

馬焦雷湖位於義大利與瑞士邊境，是知名觀光景點 (路透檔案照)

罹難的4人中，除了一人是俄羅斯平民女性外，其他3人全部都有情報機構背景，其中1人是以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）的前情報人員，另外兩人則是義大利情報及安全局（AISE）的成員。

然而不只如此，其實整艘船上除了船長跟罹難的妻子是平民外，其他全部都是情報人員，21人中共有13名義大利情報人員、8名以色列情報人員，許多義大利媒體因而開始臆測，該船上是不是有義大利與以色列情報局的「秘密交易」。

事發地點靠近義大利與瑞士的邊境，而瑞士本身因為其中立國的身分，本來就是許多情報機構首選的「轉介點」，加上鄰近的義大利倫巴底大區（Lombardy）是義大利重要的工業重鎮，可能藏有許多能作為軍事資源發展的科技，也讓各式謠言不脛而走。

更添謎團的是，據義大利媒體報導，船難的倖存者在獲救後，不是從接受治療的醫院迅速收拾東西離開，就是趕忙回到飯店打包，而且在醫院沒有留下任何治療紀錄；以色列特務們更是直接放棄他們租借的汽車，隔天就搭乘以色列派來的班機迅速返國。

義大利報紙il Corriere della Sera引述調查檢察官Carlo Nocerino的發言指出，這些人之所以會在同一艘船上，是為了慶祝一名共同朋友的生日，未料在湖上碰到了嚴重的風暴，船隨後翻覆，不過因為當天並沒有任何風暴預報，船長Claudio Carminati正面臨蓄意導致翻船及謀殺的調查。

現階段，翻覆的船隻仍沉在湖底，大概要2至3天的時間才會被打撈上岸蒐證，不過若船長所言屬實，該艘船隻可容納人數僅為15人，而當天硬是塞進21人確實可能導致船長難以在風暴中操控船隻，最後造成悲劇。

面對外界的好奇，協助辦案的義大利國家憲兵（The Carabinieri）表示，他們只會就船況與壞天氣的部分進行調查，船上的人當時在做什麼，不在討論範圍之內。

圖為5月28日, 義大利消防單位派出直升機, 搜救觀光船失蹤人員的情形 (美聯社)