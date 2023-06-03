Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

「特務之船」義大利瑞士邊境離奇翻覆　間諜小說劇情真實上演?

整艘船上除了船長跟罹難的妻子是平民外，其他全部都是情報人員，21人中共有13名義大利情報人員、8名以色列情報人員，許多義大利媒體因而臆測，船上是不是有義大利與以色列情報局的「秘密交易」。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2023/06/03 15:50
圖為義大利媒體報導載有情報員的觀光船翻覆, 與消防單位搜救情形 (取自<a href="https://www.unita.it/2023...

圖為義大利媒體報導載有情報員的觀光船翻覆, 與消防單位搜救情形 (取自圖為義大利媒體報導載有情報員的觀光船翻覆, 與消防單位搜救情形 (取自www.unita.it )

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 5月28日，一艘觀光船在義大利第二大湖馬焦雷湖（Lake Maggiore）沉沒，船上23名乘客中有4人罹難，這本是一起單純的悲劇事件，不過船上乘客的身分加上船隻沉沒地點的巧合，像極了一部間諜小說，因而引起外界的注意。

「特務之船」義大利瑞士邊境離奇翻覆　間諜小說劇情真實上演?

馬焦雷湖位於義大利與瑞士邊境，是知名觀光景點 (路透檔案照)

罹難的4人中，除了一人是俄羅斯平民女性外，其他3人全部都有情報機構背景，其中1人是以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）的前情報人員，另外兩人則是義大利情報及安全局（AISE）的成員。

然而不只如此，其實整艘船上除了船長跟罹難的妻子是平民外，其他全部都是情報人員，21人中共有13名義大利情報人員、8名以色列情報人員，許多義大利媒體因而開始臆測，該船上是不是有義大利與以色列情報局的「秘密交易」。

事發地點靠近義大利與瑞士的邊境，而瑞士本身因為其中立國的身分，本來就是許多情報機構首選的「轉介點」，加上鄰近的義大利倫巴底大區（Lombardy）是義大利重要的工業重鎮，可能藏有許多能作為軍事資源發展的科技，也讓各式謠言不脛而走。

更添謎團的是，據義大利媒體報導，船難的倖存者在獲救後，不是從接受治療的醫院迅速收拾東西離開，就是趕忙回到飯店打包，而且在醫院沒有留下任何治療紀錄；以色列特務們更是直接放棄他們租借的汽車，隔天就搭乘以色列派來的班機迅速返國。

義大利報紙il Corriere della Sera引述調查檢察官Carlo Nocerino的發言指出，這些人之所以會在同一艘船上，是為了慶祝一名共同朋友的生日，未料在湖上碰到了嚴重的風暴，船隨後翻覆，不過因為當天並沒有任何風暴預報，船長Claudio Carminati正面臨蓄意導致翻船及謀殺的調查。

現階段，翻覆的船隻仍沉在湖底，大概要2至3天的時間才會被打撈上岸蒐證，不過若船長所言屬實，該艘船隻可容納人數僅為15人，而當天硬是塞進21人確實可能導致船長難以在風暴中操控船隻，最後造成悲劇。

面對外界的好奇，協助辦案的義大利國家憲兵（The Carabinieri）表示，他們只會就船況與壞天氣的部分進行調查，船上的人當時在做什麼，不在討論範圍之內。

「特務之船」義大利瑞士邊境離奇翻覆　間諜小說劇情真實上演?圖為5月28日, 義大利消防單位派出直升機, 搜救觀光船失蹤人員的情形 (美聯社)
義大利
間諜
船難
翻船
以色列
俄羅斯
瑞士
Lake Maggiore

相關新聞

〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
2023/06/01 15:25
澤倫斯基籲勿忘韓戰苦痛　促南韓向烏克蘭提供防禦系統
澤倫斯基籲勿忘韓戰苦痛　促南韓向烏克蘭提供防禦系統
2023/05/30 18:09
義大利威尼斯運河遭染「螢光綠」 環保團體否認犯行 當局急調查
義大利威尼斯運河遭染「螢光綠」 環保團體否認犯行 當局急調查
2023/05/29 11:10
日內瓦民眾討論台灣參與WHA訴求 民團：公私部門行動被聽見、有效
日內瓦民眾討論台灣參與WHA訴求 民團：公私部門行動被聽見、有效
2023/05/24 16:29
大雨侵襲北義大利釀洪災 逾萬人被迫撤離家園
大雨侵襲北義大利釀洪災 逾萬人被迫撤離家園
2023/05/21 17:29

更新時間 : 2023-06-03 19:07 GMT+08:00

最受歡迎

《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料
（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育
超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間
【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
【獨家專訪系列5：發掘台灣素人藝術創作者】進軍元宇宙！陳奕光鋼筆畫個人風格搶眼　線上展覽即將開跑
【獨家專訪系列5：發掘台灣素人藝術創作者】進軍元宇宙！陳奕光鋼筆畫個人風格搶眼　線上展覽即將開跑