【更新】台灣苗栗市牛肉麵店瓦斯氣爆　店內3人重傷、另波及對街一名婦人

更新時間: 2023-06-03 14:20

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）苗栗縣苗栗市天雲街一間牛肉麵店，3日上午不明原因氣爆，造成3人燒燙傷、1人腳割傷。現場一片凌亂，附近居民說聽到一聲巨響很嚇人，警消獲報到場救援，事故原因正在調查。

中廣新聞網報導，警消到場時，確認是瓦斯氣爆，並沒有明火燃燒，包括店主在內, 店內3人都有大面積灼傷，傷勢不輕，均已送醫治療，對面店家也有一位婦人，被炸飛的碎片割傷送醫。

中央社稍早引述苗栗縣政府消防局苗栗分隊小隊長朱永源表示，上午接到指揮中心派遣，趕抵現場發現戶外有3人燒燙傷，另1名在對面賣地瓜的婦人遭波及腳部受傷，4人均由救護車送醫。

消防局發布新聞簡訊通報指出，上午10時18分接獲警察局轉報，指苗栗市天雲街26號發生氣爆，現場為店家準備營業時發生氣爆，警消到場將傷者送醫，氣爆詳細原因仍待調查離清。

附近居民表示，上午突然聽到一聲巨響「聲音很大、很嚇人」，原本以為是打雷，但走出家門一看，對面賣牛肉麵的店家已一片凌亂，同時看到3人受傷逃出，一旁居民見狀趕緊幫忙澆水讓傷者身體降溫，等待救護人員到場。

氣爆地點對面為人安基金會苗栗平安站，中央社引述站長黃連進說，氣爆店家平日販售牛肉麵、餡餅等，上午10時多才剛離開平安站不久就接獲發生氣爆消息，回到現場查看已面目全非，事發店家餐車都越過馬路噴飛到平安站騎樓，可見威力多大。

黃連進說，氣爆也波及到周邊部分店家，導致玻璃被震碎，所幸當時尚未到用餐時間，否則人潮、車輛頻繁，後果不堪設想。