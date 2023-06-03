更新【往來台灣與馬祖】「台馬之星」故障　航港局：下午拖回南竿 人船均安

更新時間: 2023-06-03 16:43

台灣本島與馬祖間交通船「台馬之星」今天(3日) 清晨故障，在馬祖外海漂流。交通部航港局已派救援船前往，下午拖回南竿，人船均安。

「台馬之星」昨(2日) 晚10時15分自基隆港出發，原本預計今天上午約6時抵達南竿，清晨4時多發生故障，在馬祖外海27浬漂流，389名旅客受困。

航港局發布新聞稿，航港局海事中心於凌晨4時32分，經由智慧航安警報系統，主動發現「台馬之星」於距南竿28.7浬時異常降速，立即聯繫，船方表示船上供電系統異常，導致主機無法運轉失去動力。

航港局北部航務中心立即協調縣府緊急調派停泊北竿白沙港的「東彥1號」拖船前往拖帶救援外，並協調海巡署宜蘭艦於周邊戒護，同時安排「南北之星」客船於福澳港，協助原預計前往東引旅客疏運。

航港局說，「東彥1號」拖船已於上午抵達事故現場與「台馬之星」會合，執行帶纜拖帶，預計下午2時左右抵達南竿福澳港錨區，下午3時前靠泊南竿福澳港碼頭，人船均安，連江縣政府發給每人新台幣600元慰問紅包及餐點，並督促船方妥善作好旅客安置慰問。

中央社引述航港局指出，有關「台馬之星」供電系統故障檢修事項，航港局與連江縣政府已要求協力廠商安排電機師攜帶備料零件，今天搭立榮航班到馬祖檢修，為確保船舶航行安全，將要求協力廠商依船舶法向航港局申請臨時檢查，在未經檢查合格前不得航行。

【往來台灣與馬祖】「台馬之星」故障 航港局：下午拖回南竿 人船均安

首次發稿: 2023-06-03 12:23

突發新聞【往來台灣與馬祖】「台馬之星」故障 389名旅客南竿外海漂流待援

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）往返台灣與馬祖的交通船「台馬之星」今天(3日) 清晨約4時故障，在馬祖外海27浬漂流，389名旅客受困，船公司已緊急派拖船前往救援，預計下午才能將「台馬之星」拖到南竿福澳碼頭。

民主進步黨連江縣黨部主任委員李問在社群網站臉書貼文表示，4月起台馬交通船訂票亂象到6月才剛解除，就又再發生台馬之星故障，讓乘客海上漂流，嚴重損害馬祖觀光形象。五星級縣政府執行力到底在哪？旅客損失權益怎麼解決？

「實在是太離譜了」，搭「台馬之星」的連江縣莒光鄉民林章達說，船班昨(2日) 晚間10時15分自基隆港出發，預計今天上午約6時抵達南竿鄉，但航行到一半就引擎故障。

中央社引述連江縣政府交通旅遊局代理局長劉性謙表示，上午6時48分獲報，船長檢修發動機與主機雖正常，但配電盤因素無法啟動。船公司已出動拖船救援，上午10時30分抵達啟拖，預計抵達福澳碼頭要4小時。

林章達說，截至上午9時30分，船隻仍在外海漂流，船公司遲遲無法處理，船上許多人很飢餓，船公司也不解決，甚至還拿出八寶粥罐頭販售，讓旅客相當生氣，且當故障船隻抵達南竿時，要前往「離島中的離島」莒光鄉旅客將錯過往返交通船，南竿也無法提供住宿，實在很糟糕。

林章達表示，海洋委員會海巡署有派2艘艦艇在旁戒護，但船身不斷搖晃，不少旅客暈船嘔吐。

劉性謙表示，航港、消防、海巡、縣府及交通部等已組緊急應變中心開會因應，並與船上取得聯繫。船上已發下飲水與食物給旅客，等「台馬之星」拖到碼頭後，會再提供飲水與乾糧，並發放每名旅客新台幣600元補償。

疏運作業部分，劉性謙說，加派其他支援船隻接駁要轉往東引鄉、莒光旅客。

【往來台灣與馬祖】「台馬之星」客輪故障 389名旅客南竿外海漂流待援