（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台東市知名鐵花聚落內展示的騰雲號守車，昨(2日) 晚遭一把火燒毀。這輛守車是仿百年前劉銘傳向德國購置的騰雲號守車，已逾50年歷史，因欠缺管理遭遊民占據，堆置雜物。

昨晚10時9分台東縣消防局接獲通報，守車失火，由於是木製打造，火勢一發不可收拾，消防人員雖然及趕到滅火，但守車已完全燒毀，剩下骨架。

附近民眾告訴媒體，火警發生前有看到遊民出沒，是否為有人燃燒東西釀禍，警消表示還要進一步調查。

1888年清朝台灣巡撫劉銘傳向德國霍亨索機車製造廠購買2輛騰雲號蒸汽火車，當中1輛守車車廂沿用到民國40、50年，後來台鐵仿製1節守車使用，直到民國67年東部鐵路更新軌道後才退休，至今將近50年。

守車的功能是用來瞭望車輛和協助煞車，掛在貨物列車尾部，有時候供工作人員乘坐。民國81年台東火車站搬移到現在火車站時，台鐵將守車送給台東縣政府，陳列在鐵花聚落。

中央社報導，台東縣政府接手後，因長年陳列在外，受風吹雨打，又缺乏管理，不僅外表斑駁破損，還被當作BB槍靶，到處都是彈孔；更糟糕的是被榕樹覆蓋，氣根已貫穿車廂，就像1個廢棄的貨櫃屋，遊客看了直呼「惋惜」。

106年台東縣政府加以整修，煥然一新，吸引旅客駐足。不過，這幾年又欠缺管理，成為遊民休息和堆置物品的地方，裡面還有衣物、棉被、炊具，疑似遊民長期住宿。

台灣台東仿百年「騰雲號」守車遭燒毀 警消調查起火原因