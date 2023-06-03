Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【影片】6月2日美國「甜甜圈日」這傳統是怎麼來的？

每年6月的第一個星期五是甜甜圈日；這一天許多美國的甜甜圈店會提供數量不等的免費甜甜圈給顧客。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2023/06/03 11:55
(圖/美聯社檔案照片) 

(圖/美聯社檔案照片) 

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 「甜甜圈」這種點心的形狀與類型不一，有些中間還夾有餡料，不過大部分的人應該會認定它中間就該有一個圓孔註冊商標。每年的6月2日是美國的「甜甜圈日」，不過這個傳統又是從什麼時候開始的呢？

事實上，甜甜圈的「祖先」最早可能出現在15世紀的紐倫堡，當時被標榜為一種無糖、內有餡料的油炸麵團點心（fried dough），也因為有餡料的關係，當時還沒有大眾常見的圓孔造型。

雖然甜甜圈何時傳入美國眾說紛紜，甚至有一說認為由以前住在美國西南部的印地安人點心改進而來，較多人支持的說法認為應該是在18世紀初期，由抵達美國的荷蘭拓荒者將傳統糕點「油蛋糕」（olykoeks）帶來時傳入。

而doughnut這個字本身由麵團（dough）與小圓蛋糕（nut）這兩個字所組成，最早被用在美國作家歐文（Washington Irving）於1809年發行的書籍〈紐約歷史〉（The history of New York）中，原始拼法其實是dough-nut，算是一個複合字，最後逐漸發展成了單一一個字的doughnut。

雖然現在doughnut一詞依舊持續被美國大眾使用，拼法較簡單、發音一樣的donut後來也成了常見的用法。

至於為什麼甜甜圈中間會有個圓圈，據BBC報導指出，19世紀中葉，一艘新英格蘭地區的船上，船長的母親會油炸中間夾有榛果、核桃口味餡料的糕點給船員享用，而中間因為有餡料時常仍是生麵團的狀態，船長的兒子格雷戈里（Hanson Gregory）最後將其改良，在中間戳了一個洞，最後成了許多地方對甜甜圈的印象。

而甜甜圈之所以會在美國流行起來，其實是因為一次世界大戰期間，救世軍（
The Salvation Army）派出了一批「甜甜圈女孩」（Donut Lassies）前往法國犒軍，並在前線附近烤點心提振士兵士氣。這批吃到甜甜圈十分感動的美國軍人最後成了「麵團男孩」（doughboy），並將吃甜甜圈的風潮帶回了美國。

救世軍為了表揚提供甜甜圈給士兵的婦女，將每年6月的第一個星期五訂為甜甜圈日；這一天許多美國的甜甜圈店會提供數量不等的免費甜甜圈給顧客。甜甜圈日的首創者是1938年的芝加哥救世軍。

最早的甜甜圈日在1938年於芝加哥揭幕後，每年美國可以吃掉超過100億個甜甜圈，Krispy Kreme與Dunkin's等知名連鎖甜甜圈店還會發送免費甜甜圈，如果你這時候在美國，可千萬不要錯過了這個大啖傳統美食的好機會。
甜甜圈
甜甜圈日
美國
女孩

相關新聞

美國國會通過法案避免債務危機 拜登爭取盡快簽署生效
美國國會通過法案避免債務危機 拜登爭取盡快簽署生效
2023/06/02 18:04
模擬測試全面失控 美軍AI無人機不惜 「殺了」人類操作員
模擬測試全面失控 美軍AI無人機不惜 「殺了」人類操作員
2023/06/02 16:19
台美21世紀貿易倡議簽署首批協定 奠定經貿往來堅實法律基礎
台美21世紀貿易倡議簽署首批協定 奠定經貿往來堅實法律基礎
2023/06/02 11:15
出席空軍官校跌了一大跤 美國總統拜登稱無事：被沙袋了
出席空軍官校跌了一大跤 美國總統拜登稱無事：被沙袋了
2023/06/02 09:42
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
2023/06/01 15:25

更新時間 : 2023-06-03 19:07 GMT+08:00

最受歡迎

《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料
（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育
超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間
【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
【獨家專訪系列5：發掘台灣素人藝術創作者】進軍元宇宙！陳奕光鋼筆畫個人風格搶眼　線上展覽即將開跑
【獨家專訪系列5：發掘台灣素人藝術創作者】進軍元宇宙！陳奕光鋼筆畫個人風格搶眼　線上展覽即將開跑