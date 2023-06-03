【影片】6月2日美國「甜甜圈日」這傳統是怎麼來的？

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 「甜甜圈」這種點心的形狀與類型不一，有些中間還夾有餡料，不過大部分的人應該會認定它中間就該有一個圓孔註冊商標。每年的6月2日是美國的「甜甜圈日」，不過這個傳統又是從什麼時候開始的呢？

事實上，甜甜圈的「祖先」最早可能出現在15世紀的紐倫堡，當時被標榜為一種無糖、內有餡料的油炸麵團點心（fried dough），也因為有餡料的關係，當時還沒有大眾常見的圓孔造型。

雖然甜甜圈何時傳入美國眾說紛紜，甚至有一說認為由以前住在美國西南部的印地安人點心改進而來，較多人支持的說法認為應該是在18世紀初期，由抵達美國的荷蘭拓荒者將傳統糕點「油蛋糕」（olykoeks）帶來時傳入。

而doughnut這個字本身由麵團（dough）與小圓蛋糕（nut）這兩個字所組成，最早被用在美國作家歐文（Washington Irving）於1809年發行的書籍〈紐約歷史〉（The history of New York）中，原始拼法其實是dough-nut，算是一個複合字，最後逐漸發展成了單一一個字的doughnut。

雖然現在doughnut一詞依舊持續被美國大眾使用，拼法較簡單、發音一樣的donut後來也成了常見的用法。

至於為什麼甜甜圈中間會有個圓圈，據BBC報導指出，19世紀中葉，一艘新英格蘭地區的船上，船長的母親會油炸中間夾有榛果、核桃口味餡料的糕點給船員享用，而中間因為有餡料時常仍是生麵團的狀態，船長的兒子格雷戈里（Hanson Gregory）最後將其改良，在中間戳了一個洞，最後成了許多地方對甜甜圈的印象。

而甜甜圈之所以會在美國流行起來，其實是因為一次世界大戰期間，救世軍（

The Salvation Army）派出了一批「甜甜圈女孩」（Donut Lassies）前往法國犒軍，並在前線附近烤點心提振士兵士氣。這批吃到甜甜圈十分感動的美國軍人最後成了「麵團男孩」（doughboy），並將吃甜甜圈的風潮帶回了美國。

救世軍為了表揚提供甜甜圈給士兵的婦女，將每年6月的第一個星期五訂為甜甜圈日；這一天許多美國的甜甜圈店會提供數量不等的免費甜甜圈給顧客。甜甜圈日的首創者是1938年的芝加哥救世軍。

最早的甜甜圈日在1938年於芝加哥揭幕後，每年美國可以吃掉超過100億個甜甜圈，Krispy Kreme與Dunkin's等知名連鎖甜甜圈店還會發送免費甜甜圈，如果你這時候在美國，可千萬不要錯過了這個大啖傳統美食的好機會。