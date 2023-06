【更新】印度三列火車連環撞、已知233死900傷　罹難人數恐再增加

更新時間: 2023-06-05 11:01

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)美國CNN新聞網報導,這起意外是因為兩列客運火車和一列貨運火車相撞而引起。

事故地點在奧里薩省( Odisha state) 東部巴拉索爾市(Balasore) 的巴哈納加火車站(Bahanaga railway station)附近。

據報導, 當地時間2日晚間7點左右, 貨運火車Coromandel Express跟一列載客的火車相撞, 導致Coromandel Express的12節車廂中, 有10節車廂因衝擊力道出軌, 拋到對向的鐵軌。

沒多久又有一列載客列車駛來, 撞上已經出軌的車廂, 才導致這場嚴重死傷的悲劇。

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)印度東部奧里薩省(Odisha)政府官員表示,當地昨(2日) 發生兩列載客列車相撞事件,亞洲國際新聞社ANI(Asian News International)報導,目前至少造成233人死亡、900人受傷,這是印度十多年來最嚴重的鐵路事故。

圖/美聯社

路透社報導,奧里薩省政府首席秘書耶拿(Pradeep Jena)在推特發文表示,死亡人數預計還會增加。

#WATCH | Latest visuals from the site of the deadly train accident in Odisha's Balasore. Rescue operations underway



The current death toll stands at 233 pic.twitter.com/H1aMrr3zxR