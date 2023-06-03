【更新】印度三列火車連環撞、已知233死900傷　罹難人數恐再增加

更新時間: 2023-06-05 11:01

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美國CNN新聞網報導，這起意外是因為兩列客運火車和一列貨運火車相撞而引起。

事故地點在奧里薩省( Odisha state) 東部巴拉索爾市(Balasore) 的巴哈納加火車站(Bahanaga railway station)附近。

據報導, 當地時間2日晚間7點左右, 貨運火車Coromandel Express跟一列載客的火車相撞, 導致Coromandel Express的12節車廂中, 有10節車廂因衝擊力道出軌, 拋到對向的鐵軌。

沒多久又有一列載客列車駛來, 撞上已經出軌的車廂, 才導致這場嚴重死傷的悲劇。

首次發稿: 2023-06-05 09:48

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）印度東部奧里薩省（Odisha）政府官員表示，當地昨(2日) 發生兩列載客列車相撞事件，亞洲國際新聞社ANI（Asian News International）報導，目前至少造成233人死亡、900人受傷，這是印度十多年來最嚴重的鐵路事故。

圖/美聯社

路透社報導，奧里薩省政府首席秘書耶拿（Pradeep Jena）在推特發文表示，死亡人數預計還會增加。

#WATCH | Latest visuals from the site of the deadly train accident in Odisha's Balasore. Rescue operations underway



The current death toll stands at 233 pic.twitter.com/H1aMrr3zxR — ANI (@ANI) June 3, 2023

奧里薩省消防局局長薩蘭基（Sudhanshu Sarangi）說，目前已找到207具遺體。

事故現場照片顯示，救援人員爬上其中一輛列車殘骸尋找倖存者。根據社群媒體上分享的影片，數輛救護車抵達現場，有人從翻倒的車廂中被拉出來。

一名目擊者透過電話告訴路透社：「我當時在現場，可以看到血、斷肢和周圍垂死的人。」

事發後，數百名年輕人在奧里薩省索羅市（Soro）一家公立醫院外排隊捐血。

綜合台灣中央社與外電報導，印度聯邦鐵路部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）晚間發推文表示，已經從奧里薩省的布班尼斯瓦（Bhubaneswar）和西孟加拉省（West Bengal）的加爾各答（Kolkata）動員救援隊。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，一名倖存者說：「事故發生時，有10到15個人壓在我身上，一片混亂，我被壓在最底下。」

這名倖存者告訴印度的國際亞洲新聞社（ANI）：「我的手和脖子後面都受傷了。當我從車底出來時，看到有人手斷了，有人腿斷了，還有人的臉變形扭曲。」

鐵路官員說，事故發生在當地時間2日晚上7時左右，當時從班加羅爾（Bangalore）開往西孟加拉省豪拉（Howrah）的「豪拉特快車」（Howrah Superfast Express）脫軌，撞上從加爾各答開往清奈（Chennai）的「科羅曼德快車」（Coromandel Express）。

印度兩列火車相撞、已知233死900傷 罹難人數恐再增加