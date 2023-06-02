民進黨第三起性騷擾案　林男固遭請辭親自出面道歉　否認寫情書與電話騷擾

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）民進黨爆出第三起性騷擾案，組織部副主任林男固也捲入風波，並已火速被請辭，台北市立委何孟樺今（2）日在臉書發文，表示當年該性騷擾事件是發生於她的部門，並說明了事情的原委，而林男固也於貼文處現身回應。

何孟樺表示，事情發生於2018年，她當時擔任民進黨青年部主任，而當事女方為部門夥伴之一，女方向她訴說，林男固不僅寫情書給她，還在半夜打電話騷擾。

何孟樺說，她當時第一時間向時任婦女部主任通報，但當時民進黨的性騷擾調查程序中，其中一條是「必須送到中常會」，如此一來，事件就一定會在媒體曝光，而女方不願意曝光，才因此未啟動調查機制。

女方當時表示不想再見到林男固，因此副祕將林男固叫到辦公室警告，並將他平調，而女方則進駐地方。何孟樺抱怨，林男固雖說是平調，但是是從小部門換到大部門，感覺上根本是升官。

女方後來被選舉時合作過的朋友邀請，去到民間公司工作，何孟樺說，這件事情絕對是她離職的原因之一。

對此，林男固貼文下方留言回應，表示他當時有表達願意接受調查，也解釋自己並沒有半夜電話騷擾，寫給女方的也不是情書，對於他造成的困擾，他感到很抱歉，因為女方感到不舒服就是他的錯，他不會反駁。

林男固也說道，後續有相關調查，他會全力配合。他也澄清，自己與女方沒有任何感情糾葛，雖然被請辭，但他仍會配合調查，不會逃避。

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林男固於貼文下的回應目前已遭刪除，全文如下：

我是林男固。我當時有向副秘表達我願意接受調查，但我沒有半夜電話騷擾她，寫給他的東西也不是情書，對他造成的困擾，我真的很抱歉。我被副秘告知有當事人覺得我有騷擾到她時，因為人家感覺不舒服就是我的錯，我不會辯駁。

後續有相關調查，我會全力配合，對方與我沒有任何感情糾葛，我必須先澄清，至於我造成對方的困擾，我只能抱歉，概括承受。謝謝孟樺貼文。以下要罵我畜生、垃圾的，我都不會提告，但過程與內容，基於保護對方，我不便透露。我不是要脱罪或轉移焦點，我只是表達事實，若造成其他人困擾，我一併在此致歉。