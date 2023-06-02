新北市中小學科展256件獲獎 50件進軍全國

新北市今(2)日舉辦111學年度中小學科展頒獎典禮暨授旗儀式，表揚256件科展獲獎作品、學校團體獎42校及38位資深優良指導教師。教育局長張明文親自授旗給選手代表、板橋高中學生曹嵎榿，攜手揮動象徵科學精神之旗幟，宣示新北市50件參展作品進軍全國、旗開得勝。

張局長表示，新北市的科展研究風氣盛，本學年市賽有502件作品參加，獲獎256件作品含特優52件、優等62件、甲等80件及佳作40件。為了系統性鼓勵科學研究，已於去(111)年啟動為期一年科展賽前培訓機制，辦理分科培訓工作坊、科展指導老師培訓講座及國展團隊培訓計畫，邀請大學教授、專家提供專業諮詢，輔導師生參加市級、全國及國際科展等各項科學競賽，以爭取最高榮譽。

崇林國中學生王淮誱介紹作品「癌不住，你誘導我（由誘導性多功能幹細胞篩選新生抗原用於大腸直腸癌之抗癌應用）」，他提到，在學校課程的引導，產生對幹細胞的濃厚興趣，團隊投入許多的時間和精力學習，很榮幸獲得生物科優等，更加堅定對科學研究的熱愛。

板橋高中為今年獲特優作品共有4件，是特優獲獎最多的學校。其中「把影像提升一個維度－影片圖片３Ｄ化」獲電腦與資訊學科特優，指導老師鄭政富老師表示，學生們使用手機鏡頭進行3D建模的創新應用，這項研究將為未來的科技發展帶來了潛在應用，同時展現研究者實踐和應用資訊技術的寶貴經驗。

板橋高中另一特優作品為物理與天文學科「尋找最佳跳豆！」，指導老師李瑋舒認為，科展最重要的是訓練邏輯思考、探究與解決問題的能力，也磨練實驗操作技巧、分析方法與耐心。另2項特優作品皆出自黃韶韵老師指導，分別為工程學科(二)「以微波輔助水熱法製備鐵鈷合金結構應用於陰離子交換膜燃料電池觸媒」及環境學科「阿摩尼亞＿拜拜!——以電化學氧化法去除廢水中的氨氮」。黃老師表示，學生的努力，加上新北市科學獎助計畫的支持、專家學者的建議，使得科展作品更加豐富。

42所學校團體獎，含11校獲科學展覽傑出表現獎，及31校獲推動科學教育有功獎。38位資深優良指導教師獎，包括新北高中老師謝進生指導科展獲獎達20年、新北高中老師鄭崇慶、及人小學教師吳俊良獲獎達15年。謝進生老師說，一路走來的動力，是希望讓新北的學生能找到可以發展與突破的舞台，未來也能抱持著感恩的心情來看待這段歲月。

教育局表示，新北市全面推動科學教育，除了辦理科學展覽、師資培訓、學生培育等活動外，亦辦理「科學+計畫」，與淡江大學合作新北科學日、行動化學車、跑跑分析車等活動，將科學教育普及各校，鼓勵各校落實課程、教學，培養學生對於科學教育的興趣，增進科學探索力。