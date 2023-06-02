Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

泰國細心照料20年貓熊林惠不幸離世　中國求償50萬美元

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/02 17:39
旅泰熊貓「林惠」（圖／美聯社）

旅泰熊貓「林惠」（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）大貓熊目前正面臨絕種危機，主要棲息於中國四川，中國在1984年開始向海外出租大貓熊，然而租金加上飼養費需花上大筆費用，即使在細心照料下不幸死亡，也須向中國付上大筆賠償金。

大貓熊是中國僅有的國寶動物，可愛的外型加上呆萌的行為，總能成為動物園裡的明星動物，可為園區帶來不少效益，但飼養貓熊的花費也十分驚人，租賃一隻貓熊需付上每年100萬美元租金；若有小貓熊出生，則須向中國繳納40萬美元；而若不幸罹世，還須向中國賠償50萬美元。

除了須支付一年100萬美元的租金外，還得算上上飼育員及醫療費用，再加上貓熊對於食物非常挑剔，只吃特定竹子的新鮮葉子。台北市立動物園曾表示，在食材加上水電費，大致上須準備200萬至300萬，再加上人事成本，大約一年需花費500萬上下，這還不包含了蓋貓熊館的3億元，以及運送費用。

另外，若貓熊的健康狀況惡化，甚至可能會引發外交問題。今年2月旅美貓熊樂樂猝逝，中國網友們紛紛在網路上質疑美國動物園虐待貓熊，照顧不周，強烈要求政府將美國入禁止租借大貓熊的黑名單。

而在泰國生活了20年的貓熊林惠，原定在今年10月返還中國，但卻在4月時不幸離世。經過與中國方共同檢驗，林惠是因為年紀大，動脈粥樣硬化伴栓塞，導致多器官功能衰竭死亡。根據泰國媒體報導，中國專家雖承認，泰方動物園在20年裡對林惠照顧十分細心，但仍向泰國求償1500萬泰銖。

這並非泰國首次因貓熊死亡而向中國支付賠償金，在2019年時，林惠的伴侶創創也因心臟衰竭死亡，當時亦賠償了1500萬泰銖。

為了促進貓熊繁殖，在國外生下的貓熊必須在4年內送回大陸，讓他們尋找另一半，繼續繁衍下一代。南韓一隻貓熊「福寶」就將在明年被送回中國，福寶與兩位飼育員的互動吸引了許多海內外粉絲，對於福寶即將與飼育員分開，紛絲們都感到非常不捨。
熊貓
中國
泰國

相關新聞

〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
2023/06/01 15:25
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2023/06/01 10:37
六四34週年　德媒評論: 對中國「以貿促變」 誰改變了誰?
六四34週年　德媒評論: 對中國「以貿促變」 誰改變了誰?
2023/05/31 14:13
南海交手 大剌剌挑釁 中共戰機從美國偵察機前方呼嘯而過【影】
南海交手 大剌剌挑釁 中共戰機從美國偵察機前方呼嘯而過【影】
2023/05/31 12:27
新冠病毒溯源　中國疾控中心前主任：武漢病毒研究所曾被官方正式調查
新冠病毒溯源　中國疾控中心前主任：武漢病毒研究所曾被官方正式調查
2023/05/30 20:45

更新時間 : 2023-06-02 22:11 GMT+08:00

最受歡迎

《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
【獨家專訪系列5：發掘台灣素人藝術創作者】進軍元宇宙！陳奕光鋼筆畫個人風格搶眼　線上展覽即將開跑
【獨家專訪系列5：發掘台灣素人藝術創作者】進軍元宇宙！陳奕光鋼筆畫個人風格搶眼　線上展覽即將開跑
超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育
超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育
年終王再度發威！台灣長榮海運加碼10個月獎金　原來被錢砸醒是這種感覺
年終王再度發威！台灣長榮海運加碼10個月獎金　原來被錢砸醒是這種感覺
凡妮莎談身障者月經權益：「通用設計」才是平權最佳途徑
凡妮莎談身障者月經權益：「通用設計」才是平權最佳途徑
【懶人包】基北北桃1200定期票6/15起預購、7/1上路 如何購買、1280定期票怎退費？TPASS悠遊卡是什麼？QA一次看
【懶人包】基北北桃1200定期票6/15起預購、7/1上路 如何購買、1280定期票怎退費？TPASS悠遊卡是什麼？QA一次看
【更新】颱風「瑪娃」稍減弱路徑北轉　降雨越晚越明顯•5/31台灣北部東北部估有豪大雨
【更新】颱風「瑪娃」稍減弱路徑北轉　降雨越晚越明顯•5/31台灣北部東北部估有豪大雨