泰國細心照料20年貓熊林惠不幸離世　中國求償50萬美元

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）大貓熊目前正面臨絕種危機，主要棲息於中國四川，中國在1984年開始向海外出租大貓熊，然而租金加上飼養費需花上大筆費用，即使在細心照料下不幸死亡，也須向中國付上大筆賠償金。

大貓熊是中國僅有的國寶動物，可愛的外型加上呆萌的行為，總能成為動物園裡的明星動物，可為園區帶來不少效益，但飼養貓熊的花費也十分驚人，租賃一隻貓熊需付上每年100萬美元租金；若有小貓熊出生，則須向中國繳納40萬美元；而若不幸罹世，還須向中國賠償50萬美元。

除了須支付一年100萬美元的租金外，還得算上上飼育員及醫療費用，再加上貓熊對於食物非常挑剔，只吃特定竹子的新鮮葉子。台北市立動物園曾表示，在食材加上水電費，大致上須準備200萬至300萬，再加上人事成本，大約一年需花費500萬上下，這還不包含了蓋貓熊館的3億元，以及運送費用。

另外，若貓熊的健康狀況惡化，甚至可能會引發外交問題。今年2月旅美貓熊樂樂猝逝，中國網友們紛紛在網路上質疑美國動物園虐待貓熊，照顧不周，強烈要求政府將美國入禁止租借大貓熊的黑名單。

而在泰國生活了20年的貓熊林惠，原定在今年10月返還中國，但卻在4月時不幸離世。經過與中國方共同檢驗，林惠是因為年紀大，動脈粥樣硬化伴栓塞，導致多器官功能衰竭死亡。根據泰國媒體報導，中國專家雖承認，泰方動物園在20年裡對林惠照顧十分細心，但仍向泰國求償1500萬泰銖。

這並非泰國首次因貓熊死亡而向中國支付賠償金，在2019年時，林惠的伴侶創創也因心臟衰竭死亡，當時亦賠償了1500萬泰銖。

為了促進貓熊繁殖，在國外生下的貓熊必須在4年內送回大陸，讓他們尋找另一半，繼續繁衍下一代。南韓一隻貓熊「福寶」就將在明年被送回中國，福寶與兩位飼育員的互動吸引了許多海內外粉絲，對於福寶即將與飼育員分開，紛絲們都感到非常不捨。