中華電信6/3轉播hito流行音樂獎頒獎典禮 眾星雲集不容錯過

年度超夯音樂盛事「2023 hito流行音樂獎」頒獎典禮將於6月3日在台北小巨蛋盛大舉行，向來被譽為最趨向民意且廣受各年齡層樂迷喜愛的音樂盛典，本屆頒獎典禮將帶來30組超華麗金曲演唱，包括林俊傑、庾澄慶、彭佳慧、田馥甄等大咖眾星雲集，要讓歌迷大飽耳福！中華電信MOD及Hami Video全程免費轉播，讓客戶輕鬆享受含金量超高的殿堂級音樂饗宴，明天晚上七點敬請鎖定MOD、Hami Video，為您帶來歌王歌后精彩可期的魅力演唱！

6/20台北羽球公開賽、7/2話題台劇《八尺門的辯護人》多元豐富內容盡在中華電信！

中華電信MOD、Hami Video六月起精彩節目一檔接一檔！近期將轉播6/20開打的2023台北羽球公開賽，此役為中華健兒角逐國際殊榮的重要舞台，中華隊將派出最完整地主陣容，力拼巴黎奧運積分，歡迎國人一起為喜愛的選手加油捍衛主場。

由中華電信與鏡文學共同出品、備受期待的最新律政台劇《八尺門的辯護人》，MOD、Hami Video影劇館+將於7月2日起每週日晚間九點與公視同步獨家首播，金鐘獎雙料影帝李銘順飾演公設辯護人，處理外籍漁工凶殺案意外牽扯出環環相扣的社會議題與人性糾葛，引人入勝的劇情轉折，預期將引發另一波社會寫實台劇追劇熱！

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