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臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約1.22% 上市股票總市值達52.44兆

By 台灣英文新聞
2023/06/02 17:31

根據臺灣證券交易所統計，112年6月2日發行量加權股價指數收盤為16,706.91點，較上週(112年5月26日)的16,505.05點上漲201.86點，漲幅約為1.22%，台灣50指數收盤為12,636.08點，較上週的12,595.92點上漲40.16點，漲幅約為0.32%，寶島股價指數收盤為19,142.65點，較上週的18,888.27點上漲254.38點，漲幅約為1.35%。產業別指數方面，漲幅以汽車類指數上漲6.53%為最大，跌幅以橡膠類指數下跌0.28%為最大，未含金融類指數上漲188.51點，漲幅約為1.32%，未含電子類指數上漲228.96點，漲幅約為1.24%，未含金融電子類指數上漲241.78點，漲幅約為1.57%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆7,310.13億元，全體上市股票成交金額為1兆6,448.62億元，股票成交量週轉率為2.82%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類4,647.12億元，占全體上市股票交易金額28.25%

第二名，電腦及週邊設備類2,863.19億元，占全體上市股票交易金額17.41%

第三名，電子零組件類1,884.90億元，占全體上市股票交易金額11.46%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，資訊服務類12.21%

第二名，觀光類11.37%

第三名，電腦及週邊設備類10.46%

累計今年年初開盤迄今共95個交易日，集中市場總成交金額為22兆2,874.63億元，市場日平均成交金額為2,346.05億元，股票成交量週轉率為36.76%，股票日平均成交量週轉率為0.39%。

2023年6月2日全體上市公司市場總值為新台幣52兆4,422.84億元，較上週(2023年5月26日)市值51兆8,062.05億元增加6,360.79億元，增幅約為1.23%。

更新時間 : 2023-06-02 22:11 GMT+08:00

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