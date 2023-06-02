Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

黃牛退散！檢舉專區上路 在台灣炒作票價、開外掛搶票 恐吃牢飯、罰300萬

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/02 17:19
韓國人氣女團BLACKPINK於112年3月18、19日在高雄世運主場館舉辦演唱會，週邊商品18日上午開賣，吸引大批粉絲搶購，排隊人龍綿延...

韓國人氣女團BLACKPINK於112年3月18、19日在高雄世運主場館舉辦演唱會，週邊商品18日上午開賣，吸引大批粉絲搶購，排隊人龍綿延... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣《文化創意產業發展法》修正條文5月31日經總統公布，今（2）日生效，其中最受矚目的就是「黃牛條款」。為打擊黃牛，文化部同步上線「檢舉專區」，投機者將承擔坐牢、被罰數百萬的風險。

文化部表示，依據新修正《文化創意產業發展法》，以超過票面金額或定價販售藝文票券者，包含以物換票、綁物出售等，只要有「獲利」的都是黃牛，將依票券張數處以票面金額10倍至50倍罰鍰。涉及以掃票機器人、外掛程式或其他行為搶票者，則處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

《文化創意產業發展法》修法，4月6日行政院會通過，5月12日完成立法院三讀，5月31日公告實施，過程不到兩個月，顯見政府及各界對掃蕩黃牛的決心與期待。

文化部指出，與內政部警政署、刑事局、偵九大隊，以及地方主管機關、警察局等，組成了「聯合打牛小組」，並積極監控各種變形的售票行為，

此外，文化部積極推動藝文表演票券實名制，除了與主辦單位協調，促成THE BOYZ、太妍、(G)I-DLE等演唱會實施實名制外，未來將優先請臺北市及高雄市政府，就國內流行音樂展演活動5大場館，如臺北小巨蛋、高雄巨蛋、高雄世運主場館、臺北流行音樂中心及高雄流行音樂中心等，協調場館及主辦單位於熱門場次實施實名制。

文化部強調，並非所有演唱會都需要實名制，但如果有發生干擾市場秩序的問題，文化部也建議場館，可研議於申請審查作業時，納入市場秩序評估指標的可能性。

檢舉專區：noscalper.moc.gov.tw

黃牛退散！檢舉專區上路 在台灣炒作票價、開外掛搶票 恐吃牢飯、罰300萬
（圖／文化部）
台灣
黃牛
檢舉
文化部
文化創意產業發展法
實名制

相關新聞

澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
2023/06/02 12:32
台美21世紀貿易倡議簽署首批協定 奠定經貿往來堅實法律基礎
台美21世紀貿易倡議簽署首批協定 奠定經貿往來堅實法律基礎
2023/06/02 11:15
南韓詩人羅泰柱望能以詩療愈人心　台灣景點最愛九份
南韓詩人羅泰柱望能以詩療愈人心　台灣景點最愛九份
2023/06/01 18:46
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2023/06/01 10:37
【台灣2024大選】賴清德、郭台銘、柯文哲出席金門浯島宗教活動　3人未同框
【台灣2024大選】賴清德、郭台銘、柯文哲出席金門浯島宗教活動　3人未同框
2023/05/30 17:27

更新時間 : 2023-06-02 22:11 GMT+08:00

最受歡迎

《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
【獨家專訪系列5：發掘台灣素人藝術創作者】進軍元宇宙！陳奕光鋼筆畫個人風格搶眼　線上展覽即將開跑
【獨家專訪系列5：發掘台灣素人藝術創作者】進軍元宇宙！陳奕光鋼筆畫個人風格搶眼　線上展覽即將開跑
超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育
超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育
年終王再度發威！台灣長榮海運加碼10個月獎金　原來被錢砸醒是這種感覺
年終王再度發威！台灣長榮海運加碼10個月獎金　原來被錢砸醒是這種感覺
凡妮莎談身障者月經權益：「通用設計」才是平權最佳途徑
凡妮莎談身障者月經權益：「通用設計」才是平權最佳途徑
【懶人包】基北北桃1200定期票6/15起預購、7/1上路 如何購買、1280定期票怎退費？TPASS悠遊卡是什麼？QA一次看
【懶人包】基北北桃1200定期票6/15起預購、7/1上路 如何購買、1280定期票怎退費？TPASS悠遊卡是什麼？QA一次看
【更新】颱風「瑪娃」稍減弱路徑北轉　降雨越晚越明顯•5/31台灣北部東北部估有豪大雨
【更新】颱風「瑪娃」稍減弱路徑北轉　降雨越晚越明顯•5/31台灣北部東北部估有豪大雨