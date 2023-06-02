黃牛退散！檢舉專區上路 在台灣炒作票價、開外掛搶票 恐吃牢飯、罰300萬

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣《文化創意產業發展法》修正條文5月31日經總統公布，今（2）日生效，其中最受矚目的就是「黃牛條款」。為打擊黃牛，文化部同步上線「檢舉專區」，投機者將承擔坐牢、被罰數百萬的風險。

文化部表示，依據新修正《文化創意產業發展法》，以超過票面金額或定價販售藝文票券者，包含以物換票、綁物出售等，只要有「獲利」的都是黃牛，將依票券張數處以票面金額10倍至50倍罰鍰。涉及以掃票機器人、外掛程式或其他行為搶票者，則處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

《文化創意產業發展法》修法，4月6日行政院會通過，5月12日完成立法院三讀，5月31日公告實施，過程不到兩個月，顯見政府及各界對掃蕩黃牛的決心與期待。

文化部指出，與內政部警政署、刑事局、偵九大隊，以及地方主管機關、警察局等，組成了「聯合打牛小組」，並積極監控各種變形的售票行為，

此外，文化部積極推動藝文表演票券實名制，除了與主辦單位協調，促成THE BOYZ、太妍、(G)I-DLE等演唱會實施實名制外，未來將優先請臺北市及高雄市政府，就國內流行音樂展演活動5大場館，如臺北小巨蛋、高雄巨蛋、高雄世運主場館、臺北流行音樂中心及高雄流行音樂中心等，協調場館及主辦單位於熱門場次實施實名制。

文化部強調，並非所有演唱會都需要實名制，但如果有發生干擾市場秩序的問題，文化部也建議場館，可研議於申請審查作業時，納入市場秩序評估指標的可能性。

檢舉專區：noscalper.moc.gov.tw



（圖／文化部）