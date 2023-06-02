（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）AI的「執著」令人毛骨悚然。一名美國軍官透露，在先前進行的一項試驗中，為了摧毀目標，AI無人機竟然「滅了」意圖阻止它完成任務的操作員，顯見這項科技的威能，恐怕還不是人類所能掌控。

衛報報導，美國空軍中校漢彌爾頓（Tucker Hamilton）5月出席倫敦一場空中作戰與太空軍力峰會時，分享了一次模擬攻擊演練經驗。當時AI無人機得到的指令是，「摧毀敵方的防空系統，攻擊任何試圖干預者。」

AI意識到，雖已辨別了威脅，但有時「人類操控者」會叫它不得殲滅目標。但，要消滅目標才能拿到分數，那怎麼辦呢？結果它竟然就殺了操作員，只因人類就是干擾者。

漢彌爾頓接著說，「於是我們又訓練系統，教它不可殺了操作員，這是不對的，會被扣分的。結果你猜怎麼著？它竟然就摧毀了操作員用來與無人機溝通的通訊塔。」

這場模擬中，並無「真的」人類傷亡，卻敲響了一記警鐘。

擔任實驗戰機試飛員的漢彌爾頓，已多次示警，人類萬萬不能過度仰賴AI。他稱這項試驗顯示了，在沒有好好研議倫理議題之前，關於人工智慧、智能、機器學習、自主系統等的討論，都是妄談。

他強調，AI非常容易受騙、遭到不當操縱，人類有必要先探索AI的「可解釋性」（explainability），亦即了解人工智慧下判斷的理由，才能尋求如何讓這項科技變得更為可靠。