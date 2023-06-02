（更新）【民進黨性騷再起】 今爆包庇性騷職場霸凌 蔡沐霖昨就請辭 第三受害者出面爆料

更新時間：2023-06-02 15:34

發布時間：2023-06-02 14:55

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）民進黨內性騷擾處置不當事件延燒，今（2）日中午第二名黨工發文控訴，現任勞動部政務次長機要秘書、時任青年部主任蔡沐霖包庇下屬陳右豪性騷行徑、要求受害者道歉更對其職場霸凌，勞動部證實，蔡沐霖已於昨天請辭。

前有民進黨工於5月31日爆料遭外包廠商「輝哥」性騷擾，被時任婦女部主任許家恬吃案了事，許嘉恬請辭獲准，今天又扯出前青年部主任蔡沐林包庇下屬、霸凌受害者事件，民進黨秘書長許立明今（2）日於記者會上被害人和社會鞠躬致歉；性平部主任李晏榕則表示，性平部已經開了一個主任專屬信箱（dpphelpme@gmail.com）接受申訴，強調會給受害者應得的補償。

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事件始末

挺身而出的黨工今日上午在臉書上指控，任職於青年部期間，儘管早有公開穩定交往數年的對象，卻被部門同仁陳又豪各種追求，包含擅自幫買早餐、擅自到受害者家樓下要求陪他去喝酒、高頻率傳訊、深夜打電話，平時飯局喝醉時，更無視受害者明確拒絕，多次對其做出摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰等行徑。

不僅如此，出差時更藉故要進入受害者房間，或監視受害者房門形同軟禁，讓她心生恐懼。

該位受害人上報時任青年部主任蔡沐霖，蔡卻不以為然，更以「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」等言語檢討被害人，更因此處處對受害人職場霸凌。

蔡沐霖隱蔽性平事件、包庇下屬陳又豪、更以事件影響部門氣氛為由，提出三個選項，調部門、以黨規資遣或者跟加害者道歉了事。

受害人當時被迫道歉後，卻仍時常被蔡沐霖以「幹」、「妳很機掰」、沒腦子等言語羞辱，還架空受害人職務、以黨規要脅，令其淪為影印、打雜的「助理的助理」。

受害人更曾在黨中央10樓昏倒，驚動過高層，卻也沒有下文。

蔡沐霖、陳右豪如何回應？

受害者指名道姓的加害人之一蔡沐霖，目前擔任現任勞動部政務次長機要秘書，勞動部證實，蔡沐霖已於昨天請辭。在事件曝光於媒體前就先動作，不免讓人聯想黨內對此早有耳聞。

蔡沐霖今日發布聲明指出，過去於2020年5月20日至2023年1月18日擔任青年部之部門主管期間，確曾因管理不當之緣故，經人事單位按黨內規定約談，除坦誠面對一切約詢外，對於相關懲處也全盤接受並深自反省。

蔡沐霖表示，對於本黨及本黨同仁（無論離職或現職）因本人管理不當所造成的任何傷害，本人至今仍感到非常後悔與虧歉，因此近年除對於關係人持續問候關心，就性別平權議題及管理面向的不足也不斷努力進修，面對應該負擔的責任，無論是過去、現在或將來也絕對不會逃避。

另一加害者陳右豪，網傳現為聯合報記者，主跑桃園。據《ETtoday新聞雲》報導，陳右豪正尋求法律上的協助，對於指控僅低調表示，「心裡很亂，不知如何回應，公司與長官都有一堆問題問他，目前正在整理思緒準備回應中。」

事情沒完，第三人報料？

另一名民進黨工下午也臉書發文聲援，並進一步指出蔡沐霖性騷女性黨工、職場霸凌、汙衊人格，陳右豪撞斷其門牙拖欠醫療費用長達一年等事，呼籲民進黨把不適任的黨公職一並汰換。

臉書全文如下：

這些故事都是真實的，思考了很久我也想藉此分享一件往事，過往我其實不太敢提起，深怕作為他黨操作的工具，但還是真的很希望民進黨能夠好好地把不適任的黨公職一並汰換。

某天餐會蔡沐霖頻頻發表對女性從政者不尊重的言論（例：XXX沒懶趴，沒有用啦），以及和眾人謾罵其他政治工作者私德，但諷刺的是主打爸爸形象的前立委候選人，現場我也看到他不顧她人意願頻頻牽起其他女性黨工的手十指緊扣，這些我也都拍下來了，之後也聽聞另一名女性同仁說唱KTV明明是蔡離她很近，蔡卻放話是女性同仁在貼他。

當天會後大家一起去唱KTV，唱歌途中我的門牙被陳右豪撞斷，當時僅有陳與另一名同仁將我帶至急診室，蔡這段期間關心次數也寥寥無幾，老實說我雖然常拿這件事情自嘲，但平常吃東西難以咀嚼及對生活更加膽怯的後遺症都是確實存在的，而我僅提出醫療費用的賠償，陳也是一催再催拖欠了一年才付清，其實錢也無法抹平傷害，要的也只是應有的負責態度而已。

當天也曾經向他反應想做政治工作，過了幾個月他透過陳右豪和我說有幫我牽線到一個立委助理的工作機會，但由於這份工作是正職而我當時大四每週仍需在校上課，無奈時間無法配合而拒絕了這份好缺，但不知道中間溝通出了什麼問題，再次接到陳的電話收到的回覆是主任非常不爽，要我好好的道歉，當時我坐在淡水河旁止不住淚，不太理解我大四無法接正職工作，為何是個莫大的錯誤，事後也聽到其他黨工說蔡常常背後說著：「不要跟我一樣沒誠信」，這讓我更加難過，因為當時我無償參與許多活動及企劃，也力求做好，然而他卻污衊我的人格，在他眼中我只是一個沒誠信的人。

另一次餐會，我想好好把這件事說清楚，獲得的仍是不解，好似我去了另一份時間上能配合的工作便是和他作對，在種種的無奈下我哭得泣不成聲，明明我也是想為台灣未來努力的一份子，為何要受到如此的對待，謝謝當時其他同仁帶我去隔壁包廂安撫我，情緒才得以漸漸舒緩。

而後，我依然為了台灣，為了表面上的和氣，假裝一切都沒事了，繼續參與政治、繼續被無償號召參與活動，但這些事情也是真實的，在現實中，不是每個人都能遇到翁文方。

我依然期盼2024民進黨能夠勝選，前提是能夠好好地檢視黨內不適任的人員。