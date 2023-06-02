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〈時評〉經濟藍不挺侯友宜 「換侯論」不絕於耳

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/06/02 15:46
圖為國民黨總統候選人揭曉前, 郭台銘（前左2)與侯友宜(前左3), 5月12日一早分別到板橋慈惠宮恭祝媽祖生日， 兩人難得同台 (中央社)...

圖為國民黨總統候選人揭曉前, 郭台銘（前左2)與侯友宜(前左3), 5月12日一早分別到板橋慈惠宮恭祝媽祖生日， 兩人難得同台 (中央社)...

國民黨正式提名新北市長侯友宜參選總統，但黨內「換侯論」聲浪依然暗潮洶湧，這意味著國民黨對於侯友宜最後能否勝出不無疑慮，尤其是侯友宜可能無法吸引到「知識藍」、「經濟藍」的支持，成為他總統大選路上的最大挑戰。

國民黨在5月中旬正式提名侯友宜角逐明年總統，原本外界以為在民調低點徘徊許久的侯友宜能夠出現一波慶祝行情，未料，侯友宜的民調不僅沒有起色，而且在與民眾黨主席柯文哲、民進黨主席賴清德「三腳督」的民調中，一樣敬陪末座。

侯友宜民調支持度不見變化，背後當然有原因，首先，是從3月中以來，侯友宜企圖問鼎總統大位的態度明顯，只是差一個出場序，如今正式獲得提名，各界並無太大意外；其次，泛藍陣營的支持者持續分裂，並未因為侯友宜和鴻海集團創辦人郭台銘之爭落幕而結束，而是仍呈現藍白分瓜票源的困境；最後，是郭台銘的支持者並沒有轉移到侯友宜身上。

從近來坊間民調顯示，侯友宜不僅未獲得郭台銘支持者的力挺，相反地，這些人仍希望郭台銘能夠繼續代表國民黨參選，這才會導致「換侯論」的聲音不絕於耳。由於八年前，在朱立倫擔任國民黨主席的情況下，曾經出現過「換柱」的戲碼，而這一次若是上演「換侯」的情節也不會令人意外。

畢竟，這次國民黨徵召提名總統的過程中，朱立倫的立場始終受到外界質疑。然而，若是平心而論，侯友宜和當年的洪秀柱不可同日而喻，要換下侯友宜的機會非常低，何況陣前換將，絕對會再重蹈當年覆轍。

但這不代表侯友宜沒有危機，因為郭台銘在泛藍光譜上，因為他過去的經歷和背景，還有與美國的關係，比較能獲得「知識藍」、「經濟藍」的青睞；相反地，侯友宜雖是選舉出身，但早年因為警察形象太深植人心，反而讓他的格局和支持度受限，這也是郭台銘支持者遲遲不願力挺侯友宜的原因之一。

而侯友宜一旦無法爭取這群人的支持，就算能順利挺過換侯危機，恐怕到正式大選仍然開不出紅盤。
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