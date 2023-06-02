〈時評〉經濟藍不挺侯友宜 「換侯論」不絕於耳

國民黨正式提名新北市長侯友宜參選總統，但黨內「換侯論」 聲浪依然暗潮洶湧， 這意味著國民黨對於侯友宜最後能否勝出不無疑慮， 尤其是侯友宜可能無法吸引到「知識藍」、「經濟藍」的支持， 成為他總統大選路上的最大挑戰。

國民黨在5月中旬正式提名侯友宜角逐明年總統， 原本外界以為在民調低點徘徊許久的侯友宜能夠出現一波慶祝行情， 未料，侯友宜的民調不僅沒有起色，而且在與民眾黨主席柯文哲、 民進黨主席賴清德「三腳督」的民調中，一樣敬陪末座。

侯友宜民調支持度不見變化，背後當然有原因，首先，是從3月中以 來，侯友宜企圖問鼎總統大位的態度明顯，只是差一個出場序， 如今正式獲得提名，各界並無太大意外；其次， 泛藍陣營的支持者持續分裂， 並未因為侯友宜和鴻海集團創辦人郭台銘之爭落幕而結束， 而是仍呈現藍白分瓜票源的困境；最後， 是郭台銘的支持者並沒有轉移到侯友宜身上。

從近來坊間民調顯示，侯友宜不僅未獲得郭台銘支持者的力挺， 相反地，這些人仍希望郭台銘能夠繼續代表國民黨參選， 這才會導致「換侯論」的聲音不絕於耳。由於八年前， 在朱立倫擔任國民黨主席的情況下，曾經出現過「換柱」的戲碼， 而這一次若是上演「換侯」的情節也不會令人意外。

畢竟，這次國民黨徵召提名總統的過程中， 朱立倫的立場始終受到外界質疑。然而，若是平心而論， 侯友宜和當年的洪秀柱不可同日而喻，要換下侯友宜的機會非常低， 何況陣前換將，絕對會再重蹈當年覆轍。

但這不代表侯友宜沒有危機，因為郭台銘在泛藍光譜上， 因為他過去的經歷和背景，還有與美國的關係，比較能獲得「 知識藍」、「經濟藍」的青睞；相反地，侯友宜雖是選舉出身， 但早年因為警察形象太深植人心，反而讓他的格局和支持度受限， 這也是郭台銘支持者遲遲不願力挺侯友宜的原因之一。

而侯友宜一旦無法爭取這群人的支持，就算能順利挺過換侯危機， 恐怕到正式大選仍然開不出紅盤。