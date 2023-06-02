（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）講述六四受難者家屬故事的香港舞台劇「5月35日」無法在港上演，今年六四34週年將在台灣首演。台灣版「5月35日」更強調在世界任何地方，都可能發生為了追求民主自由而失去家人的景況。

「六四」在中國是禁忌詞，「5月35日」因此成為中國網友談論六四的隱喻代名詞。

香港劇作家莊梅岩2019年以「5月35日」為名創作舞台劇，描述一對北京年老夫妻，兒子在六四中死亡，兩老大半生承受揮之不去的鬱結，丈夫為了替患末期癌症的妻子完成最後心願，決定到天安門廣場哀悼兒子。

「5月35日」已無法在香港上演，前「六四舞台」主席列明慧也帶著這齣舞台劇的版權移居英國。

中國沒人敢提，香港不能演出，今年六四34週年，國際特赦組織台灣分會與曉劇場合作，將「5月35日」搬上台灣舞台，於6月2日至6月4日共演出6場，當中5場以國語現場演出，1場屬粵語讀劇。

執導「5月35日」的曉劇場導演鍾伯淵表示，整齣劇最動人之處是故事中六四受難者的父親，原本因為自己的弟弟在政府部門工作，對兒子的受難長年裝聾作啞，但當太太生病時，他反而主動衝到天安門悼念兒子。

他說，台灣版本會有一些調整，故事仍圍繞六四受難者的父母，但更強調在世界任何一個地方，都可能會發生因為追求民主自由而失去家人。

中央社引述鍾伯淵說，加上用國語演出，演員有台灣口音，希望讓台灣觀眾更有共鳴。

正在台灣的列明慧指出，港區國安法實施後，每年舉辦六四燭光晚會的香港支聯會被迫解散，前副主席鄒幸彤等被控違反港區國安法，香港維園再沒有六四燭光晚會，有關六四的書籍及影片在香港公共圖書館被下架，「國殤之柱」被港警扣押，港人的六四記憶正被抹殺。

她說，有言論、出版及創作自由的台灣，成為發表被禁制的中國及香港議題或藝術作品的重要地方。

列明慧希望「5月35日」在台灣演出，能替那些無法發聲的人悼念六四。她自己因為在海外繼續舉辦有關「5月35日」的放映會或演出，目前沒有打算回香港；兩名參與粵語讀劇的演員，也會蒙面讀劇。

主辦方昨(6月1日) 安排演員演出「5月35日」其中一段。老太太在去世前，為丈夫準備好一切，想讓他日後安心生活。丈夫在悲傷中，對妻子的冷靜感到不明所以又有點憤怒。

老太太慢慢指著一道門說，「我想打開這扇門，不是平常打掃般打開，是這種掏心掏肺的打開」，想把兒子從小到大的東西都重新看一遍。

她說：「所有跟他有關的東西我都想看最後一次，然後我要去廣場，沒錯，就是你（丈夫）最害怕的，我們去廣場，我要好好哭一場。」

老太太聲嘶力竭地哭了。

紀念六四民運34週年 舞台劇「5月35日」將在台灣首演