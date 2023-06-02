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美國國會通過法案避免債務危機 拜登爭取盡快簽署生效

By 國際組, 台灣英文新聞
2023/06/02 18:04
美國總統拜登將盡快簽署提高舉債上限法案，避免美國債務危機。(圖/美聯社)  

美國總統拜登將盡快簽署提高舉債上限法案，避免美國債務危機。(圖/美聯社)  

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導） 美國債務違約危機解除！美國參議院於美東時間1日通過兩黨提案，取消政府31.4兆美元的債務上限，總統拜登爭取盡快簽署立法生效。

美國面臨債務違約危機，財政部長葉倫多次警告，聯邦政府最快6月5日現金告罄，會無法履行政府所有支付義務，帶來經濟衰退的「災難性」後果。然而過去五個月裡兩黨爭執不下，共和黨人堅稱任何提高債務限額的協議，都應包括對政府開支的大幅削減，拒絕任何形式的增稅；民主黨籍總統拜登則希望透過推動對富人和公司增稅，緩解日益增長的債務。拜登與共和黨籍眾議院議長麥卡錫 （Kevin MacCarthy） 在最後關頭達成協議，並分頭爭取黨內支持。

繼美國眾議院於週三（5月31日）以314票贊成、117票反對壓倒性通過31.4兆美元舉債上限法案，參議院在週四（6月1日）以63票贊成、36票反對通過該法案，從而避免美國史上首次的債務違約。

通過這項法案，聯邦政府的舉債上限將暫停至2025年1月1日，此外法案內容也包括限制2024年及2025年的非國防支出，提高接受食品補助者的工作要求門檻，增加關於國防及退伍軍人的開支，回收未用完的新冠紓困款等。

拜登對國會及時通過法案表示肯定，在聲明中也指出，沒人能在談判中稱心如意，但美國經濟及美國人民來說，這項兩黨協議是「一個巨大的勝利」，也強調將盡快將該法案簽署成法律。麥卡錫則表示這讓華盛頓回歸正軌、各司其職。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）以及共和黨領袖參院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）兌現其承諾，盡可能加快拜登與麥卡錫談判出的法案。舒默更表示，「美國可以鬆一口氣了。」

關於共和黨人希望在眾議院通過的法案之上，額外增加國防開支一事，舒默表示，債務上限立法中包含的支出上限，不會限制國會為緊急情況批准額外的資金，以因應日漸增長的國家安全威脅，包括確保有足夠軍事能力威懾中俄。

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