美國國會通過法案避免債務危機 拜登爭取盡快簽署生效

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 美國債務違約危機解除!美國參議院於美東時間1日通過兩黨提案,取消政府31.4兆美元的債務上限,總統拜登爭取盡快簽署立法生效。

美國面臨債務違約危機,財政部長葉倫多次警告,聯邦政府最快6月5日現金告罄,會無法履行政府所有支付義務,帶來經濟衰退的「災難性」後果。然而過去五個月裡兩黨爭執不下,共和黨人堅稱任何提高債務限額的協議,都應包括對政府開支的大幅削減,拒絕任何形式的增稅;民主黨籍總統拜登則希望透過推動對富人和公司增稅,緩解日益增長的債務。拜登與共和黨籍眾議院議長麥卡錫 (Kevin MacCarthy) 在最後關頭達成協議,並分頭爭取黨內支持。

繼美國眾議院於週三(5月31日)以314票贊成、117票反對壓倒性通過31.4兆美元舉債上限法案,參議院在週四(6月1日)以63票贊成、36票反對通過該法案,從而避免美國史上首次的債務違約。

通過這項法案,聯邦政府的舉債上限將暫停至2025年1月1日,此外法案內容也包括限制2024年及2025年的非國防支出,提高接受食品補助者的工作要求門檻,增加關於國防及退伍軍人的開支,回收未用完的新冠紓困款等。

拜登對國會及時通過法案表示肯定,在聲明中也指出,沒人能在談判中稱心如意,但美國經濟及美國人民來說,這項兩黨協議是「一個巨大的勝利」,也強調將盡快將該法案簽署成法律。麥卡錫則表示這讓華盛頓回歸正軌、各司其職。

Just now, Senators from both parties voted to protect our hard-earned economic progress and prevent a first-ever default.



No one gets everything they want in a negotiation, but make no mistake: this bipartisan agreement is a big win for our economy and the American people.



Our… — President Biden (@POTUS) June 2, 2023

Results.



Leaders Schumer & McConnell committed to pass all 12 appropriations bills on time this year—for the 1st time since 2005—under pressure of an auto spending cut I included in the debt limit agreement.



Ending the era of the omnibus & getting Washington back to work! — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) June 2, 2023

參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)以及共和黨領袖參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)兌現其承諾,盡可能加快拜登與麥卡錫談判出的法案。舒默更表示,「美國可以鬆一口氣了。」

關於共和黨人希望在眾議院通過的法案之上,額外增加國防開支一事,舒默表示,債務上限立法中包含的支出上限,不會限制國會為緊急情況批准額外的資金,以因應日漸增長的國家安全威脅,包括確保有足夠軍事能力威懾中俄。

We passed this critical legislation to support American families, preserve vital programs, and avoid catastrophic default—and I look forward to President Biden signing it without delay. — Chuck Schumer (@SenSchumer) June 2, 2023

