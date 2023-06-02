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南台灣高雄台鐵員工疑遭殺害　嫌犯情急跳樓戒護送醫

鐵路警察調閱監視器畫面追查，鎖定一名年約40多歲的可疑男子，到仁武區抓人時，嫌犯疑似情急從4樓透天厝跳樓，警消隨即戒護送醫。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/02 11:40
圖為鐵路警察局高雄分局左營分駐所 (台灣英文新聞檔案照片.宇妍攝影）　

圖為鐵路警察局高雄分局左營分駐所 (台灣英文新聞檔案照片.宇妍攝影）　

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄台鐵洪姓男員工昨（1日) 深夜被發現倒臥辦公室內，頭部遭人重擊，送醫後不治，警方鎖定一名嫌犯，在仁武區抓人時，嫌犯情急從4樓跳樓，已送醫救治，後續案情待進一步釐清。

據了解，受害的台鐵63歲洪姓員工因深夜未返家，家人到上班處尋人後，發現洪姓員工倒臥在辦公室內，身上、地面均有血跡。

員警及救護人員到場後，發現洪姓員工已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。警方初步研判是他殺案件，鐵路警察局高雄分局隨即展開偵查。

鐵路警察調閱監視器畫面追查，鎖定一名年約40多歲的可疑男子，到仁武區抓人時，嫌犯疑似情急從4樓透天厝跳樓，警消隨即戒護送醫，後續進一步釐清相關案件內容。

中央社2日報導，高雄台鐵一名員工昨(1日) 深夜被發現倒臥在辦公室內，呈現吐血、沒有呼吸心跳的情況，送醫後不治，警方初步研判是他殺，具體情形仍在偵查釐清。

據了解，警方昨天深夜約11時16分接獲報案，在台鐵新左營站與高鐵左營站及高雄捷運左營站為三鐵共構的站體，有一名台鐵員工倒臥在站區內辦公室被發現，地面都是血跡。

員警及救護人員到場後，發現這名男員工口中有吐血情形，且已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。警方表示，初步研判是一起他殺案件，鐵路警察局高雄分局正在偵查釐清中。
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