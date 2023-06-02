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收藏森林色系組合！林務局14處國家森林遊樂區　台灣Pay買門票打9折至10月底

林務局表示，臺灣每處國家森林遊樂區的四季美景都是由不同的森林系色票構成，觀察園區裡的迷人色彩，由它們饒富趣味的俗名，感受自然萬物與人文視野交會的美妙。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/02 11:47
阿里山姊妹潭。(照片由林務局提供)

阿里山姊妹潭。(照片由林務局提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）農委會林務局今(2)日表示，炎炎夏日，最適合到國家森林遊樂區踏青避暑，為使遊客購票遊園更加優惠，與土地銀行及財金資訊公司，自即日起至10月31日合作推出「台灣Pay購票享10%回饋優惠」，活動期間至林務局轄管14處國家森林遊樂區，以及烏來台車與太平山蹦蹦車付費購票，即可享10%現金回饋，活動期間每一帳戶最高回饋500元，總回饋金額上限29萬元。

林務局表示，提到森林的顏色，大家常聯想到綠色，但其實森林的色彩是由自然界中的各個成員交織而成，臺灣每處國家森林遊樂區的四季美景都是由不同的森林系色票構成，觀察園區裡的迷人色彩，由它們饒富趣味的俗名，感受自然萬物與人文視野交會的美妙。

林務局挑選了幾處夏日推薦園區的代表性風景，整理色票提供大家參考，歡迎大家走入森林將看見的美景拍下來，再由照片中找找自己蒐集了哪些色彩。

林務局舉例，雙流國家森林遊樂區沁涼清澈的楓港溪，色票包括 #2580bd阿瑪爾菲海岸、#0489f7藍到不真實、#3ad8f0藍錐嘴雀、#c09f62黃金魔法與#c6c62a萊姆汽水。

收藏森林色系組合！林務局14處國家森林遊樂區　台灣Pay買門票打9折至10月底

△雙流國家森林遊樂區楓港溪。(照片由林務局提供)

阿里山國家森林遊樂區新開放的水山療癒步道「森天觀影」療癒空間，色票包括 # 936e6a土撥鼠、#9d8576小烏龜、# ffb895奶油泡芙、#d2c2c3極光灰，與#7fb12a德國啤酒花。

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△阿里山國家森林遊樂區水山療癒步道。(照片由林務局提供)

拉拉山國家森林遊樂區雲霧巨木森林的色票包括：#645f46野馬鬱蘭綠、# 696d4a戶外綠洲、# 98865b幸運符咒、# 605d02青春綠，與# 8f9e4d菠菜綠。

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△拉拉山國家森林遊樂區雲霧森林。(照片由林務局提供)

內洞國家森林遊樂區陰離子含量極高的瀑布，色票包括 #3b511e軍裝綠、#57bac1蘇西藍、#678c82莎草綠、#3e8560亞當綠與#ececec水星灰。

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△內洞國家森林遊樂區瀑布。(照片由林務局提供)

自即日起至10月31日止，至林務局轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南等14處國家森林遊樂區，以及烏來台車與太平山蹦蹦車，使用「台灣Pay購票享10%回饋優惠」，歡迎大家走入森林，找尋、收藏最能身心降溫的森林色系組合。
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