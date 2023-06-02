【10大必逛亮點圖輯】無印良品進駐微風松高旗艦店開幕　台北打造質感慢生活空間

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 無印良品微風松高旗艦店近日開幕，品牌許多個第一次都獻給這間店，一起來看看有那些必逛亮點！

門市占地1樓及2樓總坪數逾710坪，是全台最大的無印良品已於近日開幕，首推飯糰套餐、麵包西點及外帶日式點心，有別於鄰近的統一微風松高，無印良品微風松高店以「慢，好好生活」為提案，希望提供都市人一處「慢下來」的空間，以「再生與永續」的理念回收建材再製合作，並且首度販售大型植栽。

此次無印良品從日本引進窗簾販售服務，推出在地當季的食農商品「台東晚崙西亞橙系列」，打造12坪Open MUJI空間欣賞展覽與活動，刺繡服務獨家提供手繪圖也能成為紋樣，一起來看看亮點介紹！

全新飲食服務

以「樸實自然」的概念，引進輕食套餐、外帶點心與麵包西點，也提供飯糰套餐與飯糰茶泡飯套餐、各式含酒精及無酒精飲品，同時也有可外帶的日式丸子、大福等甜點。

手繪圖獨家刺繡服務

顧客不僅可以挑選喜歡的刺繡圖案，還可使用門市提供的平板裝置自行手繪圖案，打造獨一無二的專屬刺繡。

首次推出大型植栽販售

品牌與在地園藝廠商合作，首次販售中大型綠植栽及適合放室內超美的觀葉植物系列，也提供各式種子、盆器及園藝相關道具，乾燥花是該門市獨賣品項。

明星商品搶先開賣

松高旗艦店​搶先販售泡芙懶骨頭，兩種尺寸與多達8款顏色，大的70x70x35cm售價新台幣$5,690元，

小的42x42x22cm售價3,690元，布套可拆洗但尚無單獨販售，本體不可洗滌。

首次日本引進窗簾販售

獨家提供窗簾販售服務，可依據居家風格與透光性需求，挑選喜愛的材質與配色。三種長度：135、170、190cm，選擇包含透光與不透光，有鉤環和無鉤環，售價範圍新台幣$390元至$1,890元。

良品市場

與台東縣政府及東河鄉公所合作，嚴選販售台東晚崙西亞橙系列商品，強調全果使用零浪費，讓顧客在台北就能品嚐到台東限定美味。

超萌北極熊水壺

門市2樓提供免費飲水的補水站，自即日起至6月4日單筆消費滿新台幣$3,000元，贈限量「北極熊攜帶式水壺」(350ml)一個。

MUJI POCKET咖啡機



遊逛之餘，也可以喝杯咖啡休息一下，感受美好「慢生活」。

「Re Park」回收服務





「Re Park」服務呼應「友善環境及永續」理念，回收舊衣及瓶罐實踐永續循環的未來。

RE／FUTURE展覽

開幕首波自8月3日推出由台灣企畫「RE／FUTURE」展覽，陳列MUJI無印良品正在進行回收與再生的各類物件，位於12坪Open MUJI空間，未來將推出展覽與活動體驗。

以上圖片擷取自品牌臉書