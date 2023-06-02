Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

台美21世紀貿易倡議簽署首批協定 奠定經貿往來堅實法律基礎

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/06/02 11:15
駐美代表蕭美琴及AIT執行理事藍鶯代表雙方於1日在華府簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。（圖／行政院經貿談判辦公室）

駐美代表蕭美琴及AIT執行理事藍鶯代表雙方於1日在華府簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。（圖／行政院經貿談判辦公室）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「台美21世紀貿易倡議」首批協定於台北時間昨（1）日晚間點於美國華府，由我駐美代表蕭美琴及AIT執行理事藍鶯代表雙方簽署，為台美經貿關係歷史性的里程碑，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定邁出關鍵一步。

相關閱讀：台美21世紀貿易倡議1日晚間簽署首批協定 行政院：設定年底完成所有談判

根據行政院經貿談判辦公室，「台美21世紀貿易倡議」首批協定於華府美國在台協會（AIT）總部由我駐美代表蕭美琴大使與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表雙方簽署，行政院鄧振中政務委員、美國副貿易代表Sarah Bianchi大使及美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

本次簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，行政院經貿談判辦公室指出，首批協定將增強台灣產業尤其中小企業參與國際經貿投資活動的能力，凸顯台灣接軌國際，且具能力執行高標準的貿易承諾，從而也一定能增加我國參加CPTPP等區域貿易協定及和其他國家洽簽經貿協定之機會。

後續即將展開談判的7項議題包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法。 行政院經貿談判辦公室也指出，這些議題的陸續完成談判，將有助於促進市場公平競爭、資訊透明化、降低企業交易成本，並為中小企業帶來更多發展機會及實質利益。更重要的是，這項協定為台美經貿往來打下完備堅實的法律基礎，未來台美雙方可基於合作共識及共同利益，逐步擴充協定的內涵，並有很大機會可以發展為更廣泛的自由貿易協定。

蔡英文總統對本次協定的簽署表示肯定，她指出「台美21世紀貿易倡議」是台美雙方自1979年以來，結構最完整的貿易協定，除了能為台美經貿發展創造更多利基，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵的一步。後續談判完成後，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定（FTA）奠定更穩健的基礎，期盼未來雙方依循此架構持續強化台美經貿關係。

台灣美國商會會長施立成表示，此協定代表著雙方經濟關係的重要里程碑，「倡議開啟了新的貿易和投資機會，成為促進經濟成長與繁榮的催化劑。商會也呼籲美國和台灣政府應盡速實施該協定，並讓業界了解最新的進展。」

施立成指出，為充分展現台美21世紀貿易倡議對雙方所帶來的效益，最重要的是建立明確的藍圖以確保協定落實。這份藍圖需具體描繪雙方實行協定的具體時程、行動和責任。

美國商會執行長張韶韵則提及，「每年在《美國商會白皮書》中提出的許多問題，包 括透明度、客觀分析，及可預測性原則，現在可望透倡議協定中良好法規實務章節 及早解決。」

張韶韵進一步指出，「商會重申制定新法規時需給予利害關係人充足預告期， 健全法規制定過程，使雙方充分協商以達共識。」

商會表示，此一突破將是強化台灣經濟韌性的有效方式，並期待在協定下成立全新的良好法規實務聯合委員會，提供利害關係人就法規實踐面提出個別觀點。作為台灣商界的主要倡導者，台灣美國商會及其會員企業將全力支持協定落實，並讓私部門的參與具有意義。
台美21世紀貿易倡議
台美經貿關係
台灣美國商會
行政院經貿談判辦公室
蔡英文
蕭美琴

相關新聞

【民進黨工遭性騷吃案始末】在野譴責、黨內止血嚴查　許嘉恬請辭獲准　
【民進黨工遭性騷吃案始末】在野譴責、黨內止血嚴查　許嘉恬請辭獲准　
2023/06/01 17:42
台美21世紀貿易倡議1日晚間簽署首批協定 行政院：設定年底完成所有談判
台美21世紀貿易倡議1日晚間簽署首批協定 行政院：設定年底完成所有談判
2023/06/01 10:07
保密到家 北約將領3月祕密訪問台灣 捷克訪團打掩護
保密到家 北約將領3月祕密訪問台灣 捷克訪團打掩護
2023/05/26 11:37
蔡英文總統就職7週年發表談話　強調為台灣未來打基礎、維持兩岸和平
蔡英文總統就職7週年發表談話　強調為台灣未來打基礎、維持兩岸和平
2023/05/20 10:17
沒有功勞也有苦勞 游盈隆民調：蔡英文執政7年 勉強及格60.29分
沒有功勞也有苦勞 游盈隆民調：蔡英文執政7年 勉強及格60.29分
2023/05/11 17:17

更新時間 : 2023-06-02 15:48 GMT+08:00

最受歡迎

《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
《小美人魚》真人版登台灣週末新片票房冠軍　網負評都指向這一點
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
前NBA球星「魔獸」霍華德離台灣　哽咽透露下球季動向
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
台灣「入出國及移民法修正」三讀！內政部：完善人流管理機制　兼顧人權保障及社會安全
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
〈時評〉「和事佬」李輝的邪惡本質
【獨家專訪系列5：發掘台灣素人藝術創作者】進軍元宇宙！陳奕光鋼筆畫個人風格搶眼　線上展覽即將開跑
【獨家專訪系列5：發掘台灣素人藝術創作者】進軍元宇宙！陳奕光鋼筆畫個人風格搶眼　線上展覽即將開跑
超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育
超浪漫！台北植物園最新減光步道亮相　旅人晨跑、漫步荷花池兼具生態保育
年終王再度發威！台灣長榮海運加碼10個月獎金　原來被錢砸醒是這種感覺
年終王再度發威！台灣長榮海運加碼10個月獎金　原來被錢砸醒是這種感覺
【懶人包】基北北桃1200定期票6/15起預購、7/1上路 如何購買、1280定期票怎退費？TPASS悠遊卡是什麼？QA一次看
【懶人包】基北北桃1200定期票6/15起預購、7/1上路 如何購買、1280定期票怎退費？TPASS悠遊卡是什麼？QA一次看
凡妮莎談身障者月經權益：「通用設計」才是平權最佳途徑
凡妮莎談身障者月經權益：「通用設計」才是平權最佳途徑
【更新】颱風「瑪娃」稍減弱路徑北轉　降雨越晚越明顯•5/31台灣北部東北部估有豪大雨
【更新】颱風「瑪娃」稍減弱路徑北轉　降雨越晚越明顯•5/31台灣北部東北部估有豪大雨