台美21世紀貿易倡議簽署首批協定 奠定經貿往來堅實法律基礎

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「台美21世紀貿易倡議」首批協定於台北時間昨（1）日晚間點於美國華府，由我駐美代表蕭美琴及AIT執行理事藍鶯代表雙方簽署，為台美經貿關係歷史性的里程碑，
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根據行政院經貿談判辦公室，「台美21世紀貿易倡議」首批協定於華府美國在台協會（AIT）總部由我駐美代表蕭美琴大使與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表雙方簽署，行政院鄧振中政務委員、
本次簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、
後續即將展開談判的7項議題包括勞動、環境、農業、
蔡英文總統對本次協定的簽署表示肯定，她指出「台美21世紀貿易倡議」是台美雙方自1979年以來，結構最完整的貿易協定，除了能為台美經貿發展創造更多利基，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵的一步。後續談判完成後，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定（FTA）奠定更穩健的基礎，期盼未來雙方依循此架構持續強化台美經貿關係。
台灣美國商會會長施立成表示，此協定代表著雙方經濟關係的重要里程碑，「倡議開啟了新的貿易和投資機會，成為促進經濟成長與繁榮的催化劑。商會也呼籲美國和台灣政府應盡速實施該協定，並讓業界了解最新的進展。」
施立成指出，為充分展現台美21世紀貿易倡議對雙方所帶來的效益，最重要的是建立明確的藍圖以確保協定落實。這份藍圖需具體描繪雙方實行協定的具體時程、行動和責任。
美國商會執行長張韶韵則提及，「每年在《美國商會白皮書》中提出的許多問題，包 括透明度、客觀分析，及可預測性原則，現在可望透倡議協定中良好法規實務章節 及早解決。」
張韶韵進一步指出，「商會重申制定新法規時需給予利害關係人充足預告期， 健全法規制定過程，使雙方充分協商以達共識。」
商會表示，此一突破將是強化台灣經濟韌性的有效方式，並期待在協定下成立全新的良好法規實務聯合委員會，提供利害關係人就法規實踐面提出個別觀點。作為台灣商界的主要倡導者，台灣美國商會及其會員企業將全力支持協定落實，並讓私部門的參與具有意義。