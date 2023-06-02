台美21世紀貿易倡議簽署首批協定 奠定經貿往來堅實法律基礎

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「台美21世紀貿易倡議」首批協定於台北時間昨（1）日晚間點於美國華府，由我駐美代表蕭美琴及AIT執行理事藍鶯代表雙方簽署，為台美經貿關係歷史性的里程碑， 也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定邁出關鍵一步。

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根據行政院經貿談判辦公室，「台美21世紀貿易倡議」首批協定於華府美國在台協會（AIT）總部由我駐美代表蕭美琴大使與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表雙方簽署，行政院鄧振中政務委員、 美國副貿易代表Sarah Bianchi大使及美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

本次簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、 服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，行政院經貿談判辦公室指出，首批協定將增強台灣產業尤其中小企業參與國際經貿投資活動的能力，凸顯台灣接軌國際，且具能力執行高標準的貿易承諾， 從而也一定能增加我國參加CPTPP等區域貿易協定及和其他國家 洽簽經貿協定之機會。



後續即將展開談判的7項議題包括勞動、環境、農業、 數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法。 行政院經貿談判辦公室也指出，這些議題的陸續完成談判，將有助於促進市場公平競爭、 資訊透明化、降低企業交易成本， 並為中小企業帶來更多發展機會及實質利益。更重要的是， 這項協定為台美經貿往來打下完備堅實的法律基礎， 未來台美雙方可基於合作共識及共同利益，逐步擴充協定的內涵， 並有很大機會可以發展為更廣泛的自由貿易協定。

蔡英文總統對本次協定的簽署表示肯定，她指出「台美21世紀貿易倡議」是台美雙方自1979年以來，結構最完整的貿易協定，除了能為台美經貿發展創造更多利基，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出關鍵的一步。後續談判完成後，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定（FTA）奠定更穩健的基礎，期盼未來雙方依循此架構持續強化台美經貿關係。