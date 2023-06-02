出席空軍官校跌了一大跤 美國總統拜登稱無事：被沙袋了

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）高齡80歲的美國總統拜登（Joe Biden），1日出席一場軍校畢業典禮時，不慎被沙袋絆倒，整個人跌坐講台，令人捏了把冷汗，所幸並無大礙，但也令外界對他的健康狀況，再次皺了眉頭。

美聯社報導，事件發生在科羅拉多州的美國空軍官校（Air Force Academy），當時拜登正在講台前與畢業生致意握手，卻在走回座位時，一個踉蹌，摔倒在地。一名空軍官員、兩名隨扈立刻將他攙扶起來，在座者都被這跌跤嚇了一跳，目光關切。

拜登在典禮結束後回到白宮，笑著對記者表示：「我被沙袋了。」（I got sandbagged.）當時講台上放了兩個黑色沙包，用以支撐演說提詞器。

元首的健康是大事，已至耄耋之年的拜登，一舉一動更受到國內外各方關注。身為美國史上最年邁的總統，不少人對他的身體狀況打上一個大問號，也是2024連任之路上遭受對手、反對者猛批的議題之一。

拜登過去就曾在登上空軍一號（Air Fore One）時，發生腳步不穩，失足多次的情況，也曾在德拉威爾州家鄉海灘騎自行車，停下與記者說話時，一個不穩，從車上摔了下來。

今年2月體健完後，拜登的醫療團隊稱這為80歲的總統身體仍非常硬朗有活力，履行總統職責絕對沒有問題。步履有些僵硬，是因脊椎炎、腳骨裂、以及腳步神經病變。

爭取代表共和黨角逐明年白宮寶座、同樣不年輕的76歲前總統川普（Donald Trump），在聽聞此事後，並未趁機揶揄拜登，倒是表達關切，希望他沒傷到。但他又補了一句，「空軍官校真不是個跌倒的好地方，很不鼓舞士氣是吧。」



拜登出席美國空軍官校畢業典禮，被沙包絆倒（圖／美聯社）