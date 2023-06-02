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是否找郭台銘任副市長　台北市長蔣萬安：看他要不要「山盟海誓」

台北市人口數在去年(2022年) 3月底跌破250萬人，無法依地方制度法增設第3名副市長，隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，即時人口數在今年(2023年) 5月11日回升至250萬人，依法能增設第3名副市長。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/02 10:17
台北市長蔣萬安（左）與副市長李四川（右）30日赴台北市議會接受市政總質詢，會前兩人在座位上交換意見。中央社

台北市長蔣萬安（左）與副市長李四川（右）30日赴台北市議會接受市政總質詢，會前兩人在座位上交換意見。中央社

延伸閱讀: 郭台銘柯文哲一天3度同框 晚間連袂夜遊金門「我跟柯市長海誓山盟」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市政府昨(1日) 統計5月份人口數回升達250萬人，依法能增設第3名副市長；議員徐弘庭建議找鴻海創辦人郭台銘擔任副市長，市長蔣萬安笑說，「那看他要不要山盟海誓。」

台北市議會下午召開市政總質詢，台北市長蔣萬安與市府各局處首長列席備詢。

是否找郭台銘任副市長　台北市長蔣萬安：看他要不要「山盟海誓」

前台北市長柯文哲違反議會決議舉辦雙城論壇，逾百萬元花費遭審計處認定不得核銷。民進黨台北市議員林延鳳29日在市政總質詢時提出「債權書」，要求台北市長蔣萬安（右）簽署並向柯文哲索回款項，還表示蔣萬安只是長得比較帥的柯文哲。中央社

國民黨台北市議員徐弘庭質詢時說，蔣萬安曾提到副市長人選超過5人，且會評估財經等專業背景人才，但相關人才可能會因為財產申報等因素不願屈就公務部門，「其實我覺得郭台銘也不錯」，建議徵詢郭台銘擔任副市長；蔣萬安則笑說，「那看他要不要山盟海誓。」

蔣萬安表示，副市長人選目前已有定見，只要確定人選就公布，且針對台北市產業發展、招商、人才培育等政策都需要各方提供建議或建言。

郭台銘日前與民眾黨主席柯文哲都前往金門參加活動，郭台銘邀請柯文哲海邊漫步。據了解，兩人在海邊散步聊天20多分鐘，郭台銘心情不錯，還說要與柯文哲海誓山盟。但郭台銘之後改口忘了，柯文哲則表示，「君子之交淡如水」，自己也不用山盟海誓，平常心就好。

另一方面，台北市人口數在去年3月底跌破250萬人，無法依地方制度法增設第3名副市長，隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，即時人口數在今年5月11日回升至250萬人，民政局統計顯示，至5月底，台北市人口數為250萬1988人。

蔣萬安昨天上午接受聯訪，被問及是否行文內政部請示增設副市長時表示，這部分仍與相關單位了解中，他心中已有方向，將依原則進行，等人選確定，就跟大家報告。

蔣萬安5月底在議會總質詢時說，副市長人選超過5人，各背景都有，只要是各界推薦好人才都會思考，不侷限任何政治或政黨因素，性別、財經等專業背景是最大選項。

是否找郭台銘任副市長　台北市長蔣萬安：看他要不要「山盟海誓」

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是否找郭台銘任副市長　台北市長蔣萬安：看他要不要「山盟海誓」

台北市長蔣萬安（中）30日到台北市議會接受市政總質詢，面對議員提問市政相關議題，兩位副市長李四川（右）及林奕華（左）在一旁協助答詢。中央社
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