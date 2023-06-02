台灣公私協力攜手保護石虎家園！從南投地區至苗栗和台中地區　林務局將擴大推廣友善農作

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院農業委員會林務局和特有生物研究保育中心攜手推廣友善石虎 農作，昨(1)日召開記者會，除感謝協助販售的通路， 並宣布將友善石虎行動，從南投地區擴大至苗栗和臺中地區， 以公私協力方式，共同推廣兼顧生活、生產和生態， 三生共好的友善環境農產品。

林務局表示，石虎為瀕臨絕種保育類野生動物，主要分布於苗栗縣、 臺中市和南投縣，棲息環境與人類主要居住、 耕作和活動的淺山地區重疊， 其中面積占比大之農墾地容易為石虎利用，特別是周遭鑲嵌雜木林、 草生地或溪流等多樣棲地的農田更符合石虎棲息所需， 特生中心的自動相機監測及個體追蹤結果也發現石虎活動範圍涵蓋許 多農田區域，在在顯示農地與石虎活動的關係密切。

農委會近年積極推動友善環境耕作，林務局和特生中心自2014年起在石虎棲地範圍推動「友善石虎農作標章」， 農民只要取得有機、產銷履歷或綠色保育標章等驗證， 再保留石虎所需草相，採取不使用毒鼠藥、 獸鋏且不放養犬貓等友善行動，即可獲得「友善石虎農作標章」 認證，藉由農友的行動，提升石虎的棲地品質， 讓石虎可以在農地安全活動與覓食， 農民亦可將石虎標章作為品牌行銷農產品。

目前通過有機驗證、 綠保標章的「友善石虎農作」共有27位農友，符合產銷履歷的「 友善石虎農作─安全用藥」共有11位農友，田區位置涵蓋中寮鄉、 南投市、水里鄉、草屯鎮、名間鄉、國姓鄉等地，總面積約55.1 公頃，同時孕育香蕉、稻米、紅龍果、芭樂、柑橘、 鳳梨等多元農作物。由於多數參與石虎友善農作的農友耕種品項雖多但面積不大， 需要整合行銷或自行找通路販售，銷售過程困難重重， 也需持續精進農作物的品質、提升農產品價值。自2019年迄今，家樂福、 升陽農產、和泰集團、直接跟農夫買、台灣無印良品、大農網、 聖德科斯、樂樂菜果、棉花田等多個通路，林務局與特生中心昨日特別致贈獎座感謝各大通路和協力 夥伴單位，讓友善石虎農作的農友收入更加穩定， 也讓石虎有更安全的棲息環境。

林務局表示，南投林區管理處藉由「瀕危物種－ 石虎棲地保育跨區域聯繫平臺」 串連各機關團體共同投入石虎保育工作，自今(2023)年起與東勢 林區管理處和新竹林區管理處攜手合作， 將友善石虎農作由南投地區擴大推展至苗栗和臺中地區， 歡迎民眾選購石虎友善農作物，一起保護石虎家園， 期待未來石虎能脫離瀕危物種行列，族群分布回到全臺的淺山區域。

特生中心與南投林區管理處定期舉辦友善石虎農作農友聚會。(照片由林務局提供)

大合照。(照片由林務局提供)

照片由林務局提供

照片由林務局提供\