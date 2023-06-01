北韓發射新型運載火箭　專家分析：洲際彈道飛彈專用引擎

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓於發射軍事偵察衛星失敗，專家分析該運載火箭可能是種新的設計，且很可能是使用專為洲際彈道飛彈所研發的引擎。

北韓於5月31日發射搭載「萬里鏡1號」（Malligyong-1）軍事偵察衛星的「千里馬1號」（Chollima-1）火箭，但據北韓官媒朝中社報導，該火箭成功於第一階段正常分離，但第二階段未能正常啟動，導致火箭失去動力，墜入黃海。

北韓在發射後的兩個半小時對外宣布發射失敗，表示將找出嚴重缺失，解決後將盡快擇日再發射，並也隨後發布了火箭升空的照片。

根據路透社，美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）研究員Ankit Panda表示，這款運載火箭的設計，與舊型「銀河」系列太空運載火箭完全不同，應是採用早期北韓洲際彈道飛彈使用的引擎。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）國防研究人員Joseph Dempsey也認為，提供這款火箭推進動力的，可能是像安裝在北韓火星-15型（Hwasong-15）洲際彈道飛彈的雙噴嘴液態燃料引擎。

部分專家認為，這種引擎源自蘇聯RD-250系列引擎，而舊型的「銀河」太空運載火箭，則是使用蘇聯飛毛腿飛彈（Scud missile）引擎組。