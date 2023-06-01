馬來西亞攝影師耗費7年拍攝台灣巔峰之美　台北101沈浸式體驗展限量包場優惠價格曝光

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)沈浸式體驗展《絕美之島—縮時台灣映像誌》自即日起双融域登場。

《絕美之島—縮時台灣映像誌》全沉浸體驗展由馬來西亞新銳攝影師馮業輝耗費7年拍攝，今(1)日於台北101舉行双融域首映會，科文双融施振榮董事長、文化部史哲部長、法藍瓷陳立恒總裁、台北101張學舜董事長等皆出席，施振榮更幽默表示，在台北101觀景台可見台北之美，但在双融域可見全台灣之美。

該作品挑選攝影師環島累積踏遍10萬公里拍下的百萬張縮時攝影完成，可見合歡山北峰、馬祖藍眼淚、台北夜景等台灣知名美景，當初為留學生身份，因愛上台灣大自然之美，因此開啟這段壯遊，馮業輝因人在紐西蘭無法出席首映會，但透過幕後花絮影片得知拍攝過程十分辛苦，曾經歷無法解釋的靈異事件、食物被黃鼠狼叼走、家人不諒解等，一度萌生放棄念頭。

此次音樂由「灣聲樂團」演繹台灣經典曲目，配上思想起、望春風、鄒族的青年頌等曲目，針對該場域16.1聲道設計環場音效，打造出聲歷其境的現場音效，並保留自然音讓觀眾可聽見蟲鳴鳥叫。

展出自即日起至7月9日，展覽期間亦規劃各類的限量包場方案，包含與微熱山丘等品牌合作，以台灣茶及茶點為主題的「時光流轉場」，定價為台幣$48,000，優惠價$38,000；或由「台灣廚神」阿發師所操刀的台味手路菜的「日月星辰場」，定價為台幣$98,000，優惠價$88,000，詳情請上官網查詢。