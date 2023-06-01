南韓詩人羅泰柱望能以詩療愈人心　台灣景點最愛九份

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）國立台灣大學5月31日舉行了韓國文學日，南韓著名詩人羅泰柱於活動中，分享了他對詩歌及現代社會的見解。

羅泰柱說，他不想當一個有名的詩人，而是一個有用的詩人；寫的詩不是有名的詩，而是有用的詩。他補充說道，曾經別人的詩對他產生極大的幫助，伴他度過許多孤單、痛苦及悲傷，他希望他的詩能為他人帶來安慰、祝福、陪伴以及支持。

在台灣的景點中，羅泰柱最喜歡的是九份，陰雨綿綿中的九份特別有氣氛，他希望這次能再度造訪，並在回國後寫一首關於九份的詩。

羅泰柱說，在他的旅程中，他遇到了許多學生、家長及老年人，他們都說厭倦了社會壓力，需要休息。羅泰柱認為，這些壓力通常是來自於生活的節奏以及物質主義，而這也是南韓必須解決的社會問題之一。

他也提到，居住在城市的人們自尊心可能較低，他說，自尊感與自尊心不同，若自尊心是為了在他人心中提升自己，那麼自尊感則是在自己心中提升自己，「自尊感是自愛、自我尊重、信任的心」。

羅泰柱出生於1945年，他於1970年開始寫詩，一邊寫詩，一邊當了43年的小學老師，他在2007年退休後全心專注於寫詩。

他曾與當紅韓團BTS、Girls Day成員Yura、演員李鍾碩等多名名人合作，目前已出版超過50本詩集，翻譯成多國語言並銷售至包含台灣在內的多個國家，根據南韓最大書店-教保文庫統計，作品「像看花一樣看著你」為2012年至2022年最暢銷的詩集。

「韓國文學日－走入韓國文學，欣賞美好世界」活動為韓國文化藝術委員會，以及駐台北韓國代表部主辦。