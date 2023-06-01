2023新北教育豐年季「名師貢學趣」全國教師跨域共學

走過疫情，睽違3年，2023新北教育豐年季將於8 月14、15日新裝登場，今(1)日舉辦「名師貢學趣」記者會， 由教育局長張明文、貢寮區長柯建輝及貢寮地方人物代表、5位新北 名師和海山國小熱舞社小朋友，攜手點亮「遊中學、享學習、 秀專業」的招牌，象徵教育結合地方生態、人文、觀光及產業， 擴散新北教育能量。

記者會上，許多貢寮在地商家共襄盛舉， 福隆便當創始店便當阿嬤現場與小朋友一起勁歌熱舞， 充分展現貢寮的熱情。另外介紹5位新北名師課程， 有藝術摺學達人林口國中李政憲老師，運用摺紙作品介紹貢寮好吃、 好玩的地方，在實作中理解其數學原理； 長年推動資訊融入教學的海山國小吳瑞福老師，從貢寮的生態環境、 人文歷史切入，融入多樣元素拍攝在地文化特色影片。

而新北市STEAM跨域輔導團召集人自強國小許以平校長， 帶領學員製作Kona海洋、星空、生態、人文音樂盒； 團體動力一哥的忠義國小江英瑞老師，透過實境解謎， 探索極東漁村的奧秘；還有，英語輔導團江翠國中吳芳蕙老師， 遊卯澳美麗小漁村看社區再造，從人文、自然了解到在地永續發展。 課程保證精彩絕倫，參與研習的教師只要繳交報名費用1,500元 ，即可享受精彩課程、舒適住宿、在地風味餐， 來一趟身心靈都滿足的學習之旅。

教育局表示， 新北教育豐年季為全國首創教育結合在地觀光的共學活動， 每年遴選新北20位名師，運用「專業學習社群」共備機制， 帶領全國百位教師共學創課。今年以「跨」為主題，2天1夜的課程 強調「跨域、跨能、跨界」；共分五個主題課程，分別為「 貢遊亦數：量身打造小旅行」、「獨數一格貢漁趣： 英資煥發寮海影」、「盛夏貢寮海洋音樂的召喚：Kona音樂盒的 旅行記錄」、「貢ㄒㄧㄤˇ玩美生活：解開極東漁村之謎」及「E起 卯澳小旅行：再生永續、在地國際」，全體學員將在8月14、15 日，在大海前來場鼓之音的饗宴。

有「新北資訊多啦A夢」吳瑞福老師表示，從2021年就開始籌畫 課程，因為要設計跨域課程，特別喜歡和名師夥伴一起遊學貢寮， 多次探訪馬崗潮間帶與海洋生物接觸， 參觀復育園區學習與大自然共利，設計結合SDGs設計課程， 共創集體智慧的經驗，保證好玩、好學、好精彩！

教育局長張明文表示，新課綱強調在地走讀「地方學」，全市共有2 9個城鄉，富饒的人文風情與地方美學， 處處都是值得學習的教科書。新北教育豐年季，透過實作互動教學、 同儕專業分享，讓老師們走讀在地、體驗生活美感，共創有故事、 有溫度的課程，期待每一位老師持續增能，秀出專業， 並透過在地課程的亮點， 讓每一個孩子站在屬於自己的舞台上持續綻放光芒。

全國僅有100名機會，歡迎各地教師即刻報名， 資訊請上新北市國民教育輔導團網站。