2023新北教育豐年季「名師貢學趣」全國教師跨域共學

走過疫情，睽違3年，2023新北教育豐年季將於8月14、15日新裝登場，今(1)日舉辦「名師貢學趣」記者會，由教育局長張明文、貢寮區長柯建輝及貢寮地方人物代表、5位新北名師和海山國小熱舞社小朋友，攜手點亮「遊中學、享學習、秀專業」的招牌，象徵教育結合地方生態、人文、觀光及產業，擴散新北教育能量。
記者會上，許多貢寮在地商家共襄盛舉，福隆便當創始店便當阿嬤現場與小朋友一起勁歌熱舞，充分展現貢寮的熱情。另外介紹5位新北名師課程，有藝術摺學達人林口國中李政憲老師，運用摺紙作品介紹貢寮好吃、好玩的地方，在實作中理解其數學原理；長年推動資訊融入教學的海山國小吳瑞福老師，從貢寮的生態環境、人文歷史切入，融入多樣元素拍攝在地文化特色影片。
而新北市STEAM跨域輔導團召集人自強國小許以平校長，帶領學員製作Kona海洋、星空、生態、人文音樂盒；團體動力一哥的忠義國小江英瑞老師，透過實境解謎，探索極東漁村的奧秘；還有，英語輔導團江翠國中吳芳蕙老師，遊卯澳美麗小漁村看社區再造，從人文、自然了解到在地永續發展。課程保證精彩絕倫，參與研習的教師只要繳交報名費用1,500元，即可享受精彩課程、舒適住宿、在地風味餐，來一趟身心靈都滿足的學習之旅。
教育局表示，新北教育豐年季為全國首創教育結合在地觀光的共學活動，每年遴選新北20位名師，運用「專業學習社群」共備機制，帶領全國百位教師共學創課。今年以「跨」為主題，2天1夜的課程強調「跨域、跨能、跨界」；共分五個主題課程，分別為「貢遊亦數：量身打造小旅行」、「獨數一格貢漁趣：英資煥發寮海影」、「盛夏貢寮海洋音樂的召喚：Kona音樂盒的旅行記錄」、「貢ㄒㄧㄤˇ玩美生活：解開極東漁村之謎」及「E起卯澳小旅行：再生永續、在地國際」，全體學員將在8月14、15日，在大海前來場鼓之音的饗宴。
有「新北資訊多啦A夢」吳瑞福老師表示，從2021年就開始籌畫課程，因為要設計跨域課程，特別喜歡和名師夥伴一起遊學貢寮，多次探訪馬崗潮間帶與海洋生物接觸，參觀復育園區學習與大自然共利，設計結合SDGs設計課程，共創集體智慧的經驗，保證好玩、好學、好精彩！
教育局長張明文表示，新課綱強調在地走讀「地方學」，全市共有29個城鄉，富饒的人文風情與地方美學，處處都是值得學習的教科書。新北教育豐年季，透過實作互動教學、同儕專業分享，讓老師們走讀在地、體驗生活美感，共創有故事、有溫度的課程，期待每一位老師持續增能，秀出專業，並透過在地課程的亮點，讓每一個孩子站在屬於自己的舞台上持續綻放光芒。
全國僅有100名機會，歡迎各地教師即刻報名，資訊請上新北市國民教育輔導團網站。