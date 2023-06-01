口感綿密奶香味十足 新北深坑林城農友奪栗子南瓜品質比賽冠軍

深坑區農會5月31日舉辦「112年度栗子南瓜品 質比賽」。今年比賽首度由深坑區擴大辦理至新店區、石碇區、 平溪區，共有60組南瓜參賽，經過激烈角逐， 冠軍由來自深坑區的農友林城奪得冠軍，榮獲獎牌與 6,000 元深坑區農會超市提貨券，本次獲獎者可代表各區農會參加112年 度全國大南瓜比賽品質南瓜組競賽。

主辦單位深坑區農會指出，深坑地勢多丘陵，四周山川相繆， 氣候溫暖多雨，土壤鬆軟，適合栽培各種農作物。 深坑除大家熟知的豆腐、綠竹筍、黑豬肉、包種茶外， 近年來更努力推動栗子南瓜為地方重要農產品。栗子南瓜比賽從10 9年辦理至今，已成為當地指標競賽之一， 每次都吸引眾多農友報名參加，累積不少知名度與好口碑。 今年首度擴大4區（深坑、新店、石碇、平溪）辦理， 邀請桃園區農業改良場、淡水區農會、 行政院農業委員會田媽媽輔導委員及新北市政府擔任評審， 針對栗子南瓜重量、整齊度、外觀、果肉色澤、風味、 甜度等進行評比。

冠軍林城表示，國中就開始從事務農工作，近年來配合農會推廣， 開始學習種植栗子南瓜，4年來參賽名次一路從亞軍到季軍， 今年是首次奪得冠軍。種植品質好的栗子南瓜主要是水分要充足， 才能長出健康的根系；病蟲害部分，則是將南瓜套袋， 以物理方式隔絕病蟲害， 保持外觀完整及避免蟲害影響果肉色澤及風味，藉此獲取高分。 憑藉著多年的經驗累積，持續學習並改良種植方法， 今年才能種出比往年漂亮又大的栗子南瓜， 希望讓民眾品嚐到最佳風味的栗子南瓜。

桃改場研究員劉廣泉表示，今年2-4月氣候穩定， 栗子南瓜外觀漂亮、大小一致，品質整體達水準以上！ 冠軍的栗子南瓜，不論是在外觀大小、顏色，果肉色澤、 厚度都達標準，吃起來除了本身口感綿密外， 更像加了牛奶的南瓜濃湯一樣，奶香味十足，故從60組參賽南瓜中 脫穎而出，高分奪冠。

深坑區農會總幹事黃土水表示，栗子南瓜不僅擁有獨特香氣， 更含有豐富營養素，如 β-胡蘿蔔素、維生素、類黃酮素等， 亦含有大量膳食纖維美味又健康。 農會積極推廣栗子南瓜並舉辦比賽提供農友技術交流平台， 分享栗子南瓜栽培管理技術，進而提升南瓜品質建立產業價值， 勝出的農友並代表深坑區參加112年度全國大南瓜比賽品質南瓜組 競賽，進一步提高栗子南瓜在全國的知名度。

新北市農業局長李玟表示，目前正值栗子南瓜產季， 口感鬆軟香甜營養價值高，農業局秉持「農業健康市/式」 理念與農會一同推廣栗子南瓜，為市民朋友健康把關， 歡迎各位至農會超市選購當季新鮮栗子南瓜， 亦可關注深坑區農會超市粉絲專頁，鎖定各檔期推出的優質農漁產品。