富邦投信：錢進日股 正反皆有利

日股近期頻創新高，日經225指數來到1990年泡沫經濟以來三 萬點高檔，除了有巴菲特加持外， 三大國際投行也持續看好日本股市。富邦日本ETF(00645) 經理人楊貽甯指出，目前日股相對美股仍相對便宜， 建議看好日股投資人可選擇交易成本低、投資簡便的日股ETF參與 ，更積極的投資人還可利用市場上唯一的日本槓桿反向ETF進行增 益或避險操作，強化投資效率。

2022年全球股市受到通膨升溫， 聯準會快速升息影響歷經上沖下洗的盤勢， 然而日本股市受惠日圓貶值挹注出口類股表現， 維持正報酬表現並領先其他市場，以東證指數來看，自2022年以 來上漲6.3%，相對於美股及陸股仍下跌一成至兩成，明顯亮眼。 (註：以上指數資料僅為歷史資料模擬之結果，僅供參考， 不代表實際報酬率及未來走勢，亦非本基金走勢及未來績效保證， 且指數未經管理，因此報酬未反映基金管理之相關費用與支出。)

楊貽甯表示，現階段日股的股價淨值比(本淨比)約在1.25倍， 相對於美股4.01倍及印度2.92倍，仍相對便宜，此外， 東京證交所針對本淨比低於1倍的企業提出改善其資本收益率的要求 ，目前日本有超過50%的公司股價淨值比小於1倍， 相關企業為提升其資本收益率， 可透過配發股利和買回庫藏股等方式，將淨資產回饋給股東， 令市場有所期待。

目前市場上日股相關基金商品也不少，楊貽甯建議，日股ETF經理 費普遍約僅0.45~0.5%， 相較於日本主動式基金經理費大多介於1.5~2.0%之間， 對投資人更為有利。目前台股市場中的富邦日本ETF( 00645)為台灣第一檔日本股票ETF， 同時也是台股集中市場規模最大的日股ETF， 在日股創新高的帶動下，該ETF交投也日趨熱絡，近一周(5/ 22~5/26)平均成交量逾700張，遠大於其他日股ETF。 除原股型ETF投資外，亦可搭配富邦日本正2(00640L)及 富邦日本反1(00641R)的槓桿反向ETF，進行避險、 套利等更全方位的操作，不論市場多空都可以有獲利機會。

楊貽甯進一步說明，富邦日本ETF(00645)追蹤日本東證T OPIX指數，東證TOPIX指數與台灣加權股價指數同質性高， 其成分股涵蓋所有東証一部之上市企業股票，範圍最全面， 最適合作為衡量日本股票市場整體趨勢的主要指標。該ETF投資於 指數成分股至少70%，並搭配期貨部位，使基金淨值報酬率貼近T OPIX指數之報酬率。

此外，該ETF利用匯率避險工具， 盡可能降低新台幣兌日圓之波動風險，提供投資人更原汁原味，貼近 TOPIX指數績效之報酬表現， 最適合做為持續看好日本股票並長期持有的投資人。

綜上所述，楊貽甯建議投資人在挑選日股ETF時， 除了挑選追蹤指數及是否有匯率避險外， 不妨選擇規模及成交量較大的產品，不用擔心規模太小而下市， 且流動性較佳，對投資人較有利。