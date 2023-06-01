潮牌飯店年輕人也喜歡！大直英迪格聯手國寶廚神阿發師 x青青餐廳 重譜酒家菜樣貌

宴客選精緻典雅的飯店還是澎湃辦桌？好吃的辦桌菜餚搬上星級飯店，不必汗流浹背在路邊享用！4/14-8/31台北大直英迪格特邀土城青青餐廳國寶廚神阿發師客座，攜手推出的【失傳酒家菜】，【失傳酒家菜】端出經典酒家料理及八道失傳手路菜，從擺盤、盤飾、菜單都詳細研究，重新譜寫老台菜的新樣貌，絕對能讓賓主盡歡；另融入大直英迪格的法式雞汁鮑魚塔及肋眼老饕，也帶來辦桌宴席全新體驗。【失傳酒家菜】十人宴席不分平假日每桌25,800元-35,800元起，每桌加贈紅酒或白酒2瓶，啤酒等軟性飲料無限暢飲。賓客也能加選那卡西表演，從嗅覺、視覺、味覺、觸覺、聽覺的感官，慢享手工菜的豐華交響曲。

訂席專線：02-3518-7778。

「辦桌」是台灣傳統美食文化，過去常見於婚喪喜慶及彌月慶生…等人生重要時刻，近年來辦桌文化漸漸勢微，為了讓年輕人更接受傳統台菜，台北大直英迪格從擅長的西餐料理理解，西餐注重「整體呈現」，從料理、空間到盛裝的器物都兼顧美感，於是與阿發師與在法國學烘焙的第三代施捷宜聯手，從料理的選擇就花了三個月時間品嚐研究，擺盤、盤飾也花了大半月時間討論調整。原本大份量的台菜，改變為更精緻化的呈現，烏魚子配菜組合成一口吃；為了讓料理好吃又好看，同時保留台菜傳統有頭有尾的精神，也費功把魚尾塞入魚頭裡，目的都是希望讓台菜更具品味優雅的五感體驗。

大直英迪格總經理胡愛偉表示：「大直英迪格的客群年輕，約25至45歲的新世代，這個世代追求品味與質感的獨特體驗；此次合作沒特別針對婚宴客人推廣，但意外收獲不少結婚新人選擇這套宴席，而且新人、長輩、賓客都十分滿意；選擇在飯店吃阿發師的酒家菜，絕對是個好選擇。」